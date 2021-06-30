見微解封頭皮發麻！護理師PO「捅鼻淚崩照」連問2次：你們怎麼敢？

▲林婷護理師5～7天就得採檢一次，雖然已經習慣但每次都會不自覺流下淚來。（圖／護理師林婷授權提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

為避免疫情在院內爆發，癱瘓醫療量能及保護患者安全，醫護人員都得定期被「插鼻孔」採檢，而ICU護理師林婷也不例外。她在臉書感慨地說，只有不斷捅鼻孔，才能暫時安心，因為同住家人還沒打到疫苗。眼看北市昨日實施微解封，直呼第一線醫護看到都頭皮發麻，在疫苗涵蓋率還不夠，質問「你們怎麼敢出門？怎麼敢？」

正妹護理師林婷上午在臉書分享「定期捅鼻」的面部猙獰照，採檢棒深入鼻腔，超級不舒服！她淡定地說：「快篩，我已經沒感覺了，有時候好像沒有捅到深處還會要求採檢人員，你可以再深一點，真的。」此刻眼角的淚水已不自覺地流下，唯有不斷的被戳鼻孔，才能讓第一線醫護人員暫時安心，因為同住家人都還沒打到疫苗。

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▲ICU護理師林婷堅守第一線，還要照護確診病患。

看到昨日台北市衝第一「微解封」，林婷坦言「相信第一線醫護人員看到都會頭皮發麻」，尤其在遇過許多從陰轉陽的，原本無症狀、7天後開始乾咳、10天後視訊向家人道別「已經不行了」的個案，視訊畫面傳出的崩潰哭喊聲，讓第一線醫護休息閉眼後，腦海中仍不斷重現那場景。

林婷說，可以理解再不解封，許多行業可能面臨冤死氣死餓死，「但施打疫苗的涵蓋率還不夠啊！你們怎麼敢出門？怎麼敢？」不忍苛責卻又藏不住無奈地說「醫護已經眼神死了」。

林婷真心認為疫苗施打速度真的太慢了，加上近日又出現傳播力更強的Delta病毒，她每天深夜下班後緊急消毒，家中有小孩、高齡的公婆，丈夫則是口罩戴緊睡在客廳，「搞到我都要恐慌症焦慮病症發作，我們已經在賣命照顧病患了！就讓我們安安心心的回家吧，說好了挺第一線醫護。」她也再三呼籲，疫苗輪到你或是家人，請互相提醒盡速施打。

▲不僅工作時得全身密不透風包緊緊，回家也立刻衝浴室洗澡消毒，就怕傳染給家人。