港國安法週年／東方之珠仍璀璨？　張亞中：再鬧，將成珠江三角洲城市

▲香港街頭迎接中共百年黨慶，未被破壞。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

《港版國安法》今（30日）實施一週年，去除疫情衝擊下，香港內部秩序逐漸緩和。經歷近兩年動盪，過去鄧小平承諾的「五十年不變」是否能讓這顆東方之珠依然璀璨？對此，接受《ETtoday新聞雲》訪問多位涉台學者分析，自從1997香港主權移交後，北京對港「一國兩制」沒有變，但也絕不允許外部勢力再干涉。未來，當歷史巨輪不斷推進，香港如不把握國際金融的優勢，東方之珠將變成珠江三角洲小城市。

▲經歷動盪後，港人期望五十年不變 。（圖／CFP）

《港版國安法》與五十年不變

香港主權移交20多年來，即使經歷幾次動盪在政制上沒有太多變化。但去年，因疫情影響延至五月舉行大陸兩會，卻投出讓各界驚訝的震撼彈。北京成功逆襲，提前審議《港版國安法》草案，並於去年5月28日在人大閉幕表決大會上以2878票高票過關，同年6月30生效。

今年，北京再出手改革香港政制，大陸全國人大會議3月11日以2895票贊成、0票反對、1票棄權，表決通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》。

從短期來看香港巨變？廈門大學台灣研究院副院長、教授張文生接受《ETtoday新聞雲》記者訪問也指出，北京對於「五十年不變」承諾是嚴肅看待的，但不代表可以允許外部勢力進行分裂。《港版國安法》的實施讓「一國兩制」回到正軌，讓香港重新把握過去重要的歷史地位，錯過了歷史是不回頭的。

▲迎中共黨慶之前，香港特首林鄭月娥重調整人事。（圖／路透社）

「愛國者治港」北京插手港事務？

香港媒體對於「五十年不變」、「一國兩制」有不少正反兩面的報導，反映其人心內部的不安。尤其，過去一年，被北京視為亂港份子紛紛出逃尋求庇護，走不了的在港接受法律審判；加上近期香港《蘋果日報》停刊，更讓港民憂心，從中長期來看香港，北京定調的「愛國者治港」是否會插手香港事務？

對此，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯表示，「外界不用過度擔憂，北京對港、『50年不變』基本框架依然存在。」舉例，近期街頭又出現迎黨慶和回歸標語，並未遭到破壞，國安法存在只是保障香港安定。

包承柯也強調，未來，香港依然保有決策和行使權，像是經濟發展的自由，人事任免制度自由等，由香港特首提出建議和任命，愛國者治港、港人治港是保證「一國兩制」順利實行。相較中國大陸政府官員體制，基本上都是中央政府和地方人大常委會共同任命。「香港擁有自己政治體制，這就是中國大陸政治體制最大的不同。」

▲香港主權移交20年慶祝煙火。（圖／cfp）

東方之珠的下一步

儘管《港版國安法》穩定香港動亂不安，外界老把香港和深圳做相比，讓港人感到不安，從長期來看昔日「東方之珠」璀璨地位，是否漸漸黯淡消去？

接受《ETtoday新聞雲》記者訪問的台大前政治系教授、孫文學校總校長張亞中分析，從中美對抗大格局看香港問題，整個系統就是反中運動，2014年台灣太陽花運動到2019年反送中，港獨、台獨試圖結盟匯流。

張亞中進一步指出，面對香港內部動亂、西方勢力插手干預，北京忍了一年正式出手，進而催生《港版國安法》，主要目的就是「立威」，向全世界宣示香港是我的領土之一。最後，華府採取報復香港方式來回應北京，短期看來，香港走過這一遭確實失去一些空間，原本擁有香港特色也緊縮了。

談到《港版國安法》對港長遠局勢發展？張亞中表示，「當歷史的巨輪走過了以後就不會再回頭。」當年，香港割讓給英國，過去99年的時間避免了中國大陸百年來的內部衝突，變成東方之珠。但隨著中國大陸崛起與強大，香港命運和99年前歷史大不相同。

張亞中進一步強調，香港應該懂得發揮一國「兩制」裡的優勢，延續在中國大陸的特殊性位置。如果美國力量持續介入，加上部分港青、港民持續挑戰一中不是好事。再鬧下去，「香港該有的優勢將慢慢消失，回到珠江三角洲的香港，回到歷史上只是大陸裡面一個區域城市。」