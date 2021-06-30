港版國安法一週年　李家超：情報監察系統還要加強

▲香港政務司司長李家超。（圖／翻攝CCTV）

記者蔡紹堅／綜合報導

「港版國安法」實施屆滿一週年，新任政務司司長李家超29日接受大陸官媒《央視》採訪，指國安法實施一年以來，香港社會趨於穩定，百姓生活回歸常態，前不久，完善香港選舉制度條例的通過，更加使香港的未來充滿希望。

李家超表示，非常感謝中央提出完善香港選舉制度，未來香港制定法律政策方面就沒有各種障礙，可以認真的把香港的政策法律定好，在「愛國者治港」的理念下，共同努力使香港全面發展，老百姓安居樂業，經濟民生就可以解決了，所以非常感謝中央。

李家超提到，中央施展治港「組合拳」維護香港繁榮穩定，但未來依舊要防範安全風險，加強國家安全教育，樹立正確的國家安全觀，「風險總是有的，外部勢力仍然是等機會來搞破壞的，特別是現在很多國家，因為擔心我們國家的強大，和平崛起，圖謀在各方面去攻擊我們國家。」

▼香港國安委員會。（圖／路透社）

李家超指出，所以，這個風險也要盯住，在情報方面，在整個監察系統都要加強，國家安全教育是一個持續而且長遠的事業，在國安法實施之前，香港民眾國家意識薄弱，國家安全意識更薄弱，「因此，國家安全教育要主動、積極，以這兩個態度去推動國家安全教育，是非常樂觀的。」

李家超認為，如今香港社會人心思定，正在發生積極變化，未來將盡快恢復經濟民生，融入國家發展，「十四五」規劃以及大灣區這個綱領裡面創造了無限的機會，香港可以積極地融入國家發展大局以及大灣區的發展，「香港有5個大學是世界100強的大學，人才的輸入是很有積極的作用的。所以，在人才方面、在創科方面，香港都可以參與，而且貢獻。」

李家超還說，另外一個是金融方面，香港是一個國際金融經濟中心，所以，在香港，如何貢獻給大灣區，包括跟前海、跟南沙、跟橫琴互聯互通，這些都是非常重要的，「我很期盼香港再次繁榮穩定，再次發揮我們東方之珠的魅力。」