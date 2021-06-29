高雄鳳山某大樓漏夜PCR清樓！爆陽性個案　158住戶直送檢疫旅館

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區某棟大樓29日下午2點驚傳「封樓」，原因是有住戶採檢呈陽性反應，衛生局緊急召回158名住戶漏夜進行PCR檢測，個案篩檢結果將會陸續出爐，不過是否有確診個案，交由中央流行疫情指揮中心統一公布。

▲高雄市鳳山區某棟大樓驚傳有住戶採檢呈陽性反應。（圖／記者許宥孺翻攝）

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鳳山區一棟大樓門口被拉起封鎖線，衛生局人員進駐，直接在騎樓下設置採檢站，因為有住戶採檢呈陽性反應。高雄市衛生局簡任技正29日於防疫記者會上證實此事，不過他強調，「陽性個案不等於確診，仍待釐清時序與關聯性」。

▲衛生局匡列整棟大樓住戶，最快今晚就會採檢完畢。（圖／記者許宥孺翻攝）

該棟大樓有60戶，約158人，透過警方協尋召回所有住戶，衛生局漏夜進行採檢，最快今晚就會採檢完畢，並直送檢疫旅館進行居家隔離。至於個案篩檢結果，將由指揮中心統一發布。

據了解，仁武家庭群聚案中，一名20多歲女性曾有此社區1樓自助洗衣店活動史，為24日公布確診個案。衛生局研判，除了洗衣店接觸機會外，大樓保全轉交郵件、電梯共乘以及倒垃圾，都可能是感染機會。

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