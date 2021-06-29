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屏東確診者到台南法旨宮問事4人都要開罰

▲屏東枋山Delta病毒確診者，兩度前往台南佳里法旨宮「問事」，台南市衛生局認為宮廟「問事」屬營業行為，違法防疫規定將依傳染病防治法開罰至少6萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲屏東枋山病毒確診者，兩度前往台南佳里法旨宮「問事」，台南市衛生局認為宮廟違法防疫規定將依傳染病防治法，開罰廟方2人及問事的確診者及司機。（記者林云翻攝）

記者林悅／台南報導

屏東枋山Delta病毒確診者，曾在6月11日及18日，兩度前往台南佳里法旨宮「問事」，全台3級警戒期間，警方查出當時廟內問事現場共有4人，衛生局指出2名廟方人員違反傳染病防治法，各裁罰6萬元，確診者及司機各罰6千元，共罰13萬千元。

▲屏東枋山Delta病毒確診者，兩度前往台南佳里法旨宮「問事」，台南市衛生局認為宮廟「問事」屬營業行為，違法防疫規定將依傳染病防治法開罰至少6萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南市政府6月24日公布該名屏東確診者，在台南的相關疫調足跡指出，案14409之73歲男子，在6月11日上午9時49分，由案14298計程車司機載往國道三號新化休息站北上段，拿芒果給2名友人，隨後在11時到下午1時，以及18日上午9時到11時前往台南佳里區法旨宮「問事」，該案台南市衛生局匡列接觸的2名友人及2名廟方人員，但衛生局之前採檢4人都是陰性，所以要求居家隔離及自主健康管理，惟後來發現確診者與Delta病毒相關，市府已依照中央規定，提高防疫規格將4人都送集中檢疫所隔離，檢查與Delta病毒株是否有關。

▲屏東枋山Delta病毒確診者，兩度前往台南佳里法旨宮「問事」，台南市衛生局認為宮廟「問事」屬營業行為，違法防疫規定將依傳染病防治法開罰至少6萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，法旨宮並未立案，在三級防疫警戒期間，沒有對外開放供信眾入內參拜，台南市佳里分局警方調查該廟問事時，現場廟內人員共有4人，並未超過室內5人之群聚規定，台南市警佳里分局巳開立稽查紀錄表及相關事證送衞生局裁罰，佳里分局指出，經查有問事之事實。

台南市長黃偉哲指出，經警方調閱監視器，現場有2名廟方人員及確診者及司機共4人，除廟方本身，針對進去進行問事的人員也會相對應的開罰，不同的金額。台南市衛生局則表示，依規定3級警戒規定營業場所需停止營業，認為法旨宮違反3級防疫警戒的規定，認為佳里法旨宮6月12日及6月18日各違反「宗教場所停止辦理祈福、拜神活動，停止開放民眾進入」規定，2人分別裁罰6萬元，合計12萬元罰緩。確診者及司機依傳染病防治法第36條，未配合防疫措施，各裁罰6000元。

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