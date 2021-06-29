新竹縣+4累積破百人！南部「屏東再+1」　1張圖看本土確診狀況

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增54例本土病例，其中有8例死亡。目前連續5天都是雙位數確診，今日更是三級警戒以來新低。個案分布以新北市22例最多，其次為台北市20例。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，以地圖方式呈現數據，方便讀者迅速掌握全台最新狀況。

▲0629單日確診地圖（圖／ETtoday）

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指揮中心表示，今日新增之54例本土病例（其中17例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為19例男性、35例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今年6月16日至6月28日。

個案分布以新北市22例最多，其次為台北市20例、桃園市及新竹縣各4例，彰化縣2例，基隆市及屏東縣各1例；其中31例為已知感染源、5例關聯不明、18例調查中。

▲0629全台總數確診地圖（圖／ETtoday）

另外，今日新增8例死亡個案，為5例男性、3例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月9日至6月19日，確診日介於5月15日至6月20日，死亡日介於6月25日至6月27日；詳如新聞稿附件。

全台今年已累計 13469 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 6463 人

台北市 4440 人

基隆市 302 人

桃竹苗

桃園市 677 人

新竹市 35 人

新竹縣 102 人

苗栗縣 543 人

中彰投

台中市 192 人

南投縣 37 人

彰化縣 260 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 18 人

嘉義市 9 人

台南市 49 人

高屏

高雄市 81 人

屏東縣 45 人

宜花東

宜蘭縣 96 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人