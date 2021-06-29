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染疫孝子扛家計！從事物流業　爸中風、媽與大姑確診：神壇傳播鏈

▲彰化縣6月29日防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化新增家庭群聚感染鏈與民俗傳播鏈有關。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

▲彰化縣6月29日防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣6月29日防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

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彰化今天（29日）新增2例本土確診，是昨天理貨員(30歲)的大姑(60歲)跟母親，屬新增的家庭群聚傳播鏈，與民俗信仰傳播鏈有關，衛生局已經匡列上百人採檢，彰化縣政府同時公布最新的確診者3處足跡，全在員林市內。

彰化縣政府公布最新確診者足跡有3處，分別是全聯南昌店及員林中正店，另外一處則是旺客隆五金百貨大賣場。

▲彰化縣6月29日防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣衛生局公布確診者足跡。

衛生局長葉彥伯指出，理貨員(30歲)的大姑(60歲)跟母親與民俗傳播鏈有關，是母親與80多歲打坐確診信眾有接觸，回家後傳染給理貨員的大姑。

確診者住家就位在員林市鬧區內，附近店家林立有餐飲、知名小吃、冰品店，今天生意一片哀號，沒人敢上門消費，清潔隊下午已經前往消毒，里長也喊話，請大家做好防疫，戴好口罩，沒事不要出門趴趴走。

▲彰化縣6月29日防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣新增家庭傳播鏈。

一間百貨業的店長說，理貨員原是從事水電，近年來才改從事物流業，一家三代住在此地已經有30年以上，阿公阿嬤逝世，父親又中風，都是由他一肩扛起，是一個非常孝順的小孩。

這名店長說，昨天下午1點有看到救護車就停在確診者住家前，忽然看到從救護車下來2名穿著防護衣的救護員，理貨員的大姑，帶著一卡皮箱跟著走出來，這才驚覺「該不會是有人染疫」，傍晚就看到清潔隊員前往中山南路的萊爾富超商消毒。

▲清潔隊前往確診者附近大清消。（圖／員林市清潔隊提供）

▲員林清潔隊大清消。（圖／員林市清潔隊提供）

店長也說，疫情期間生意已經大不如前，附近的店家得知後有確診後，對此憂心不已，今天人在外面發傳單的里長也對此強調，要民眾「不用擔心」，現在已經有疫苗了，趕快出來打。

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