家人相繼染疫！北部重症阿公出院淪人球　醫護看不下去出手了

▲染疫重症阿公被當人球，其女兒出面感謝彰基伸出援手 。（圖／彰化基督教醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

1名家住在新北的阿公確診，因呼吸衰竭插管住進雙和醫院加護病房，之後「北病南送」轉至彰基加護病房，2周後康復可出院，不料因阿公後續尚需導尿等基本醫療照護，家人找尋北部的養護中心、防疫旅館等處所，都被以沒床為藉口婉拒，阿公變另類人球，彰基得知，緊急在縣內為阿公找到一處安養機構，協助安置。

彰基指出，這名染疫阿公原本與高齡老母及兩位弟弟同住；6月11日，阿公的1位弟弟及母親PCR陽性確診，送往檢疫所隔離，另名弟弟陰性則需居家隔離。

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▲彰基院長陳穆寬 。（圖／彰化基督教醫院提供）

也確診的阿公，則因呼吸衰竭插管住進雙和醫院加護病房，之後「北病南送」轉至彰基加護病房，2周後康復、PCR採檢陰性，本月11日可準備出院，不料，因阿公後續尚需導尿等基本醫療照護，家人不斷聯繫找尋北部的養護中心、防疫旅館等處所，都被以沒床婉拒。

老翁女兒表示，「防疫旅館很委婉的婉拒了，可以理解她們的擔憂，然後附近的機構又幾乎都滿床、甚至有很多人待床，每次打電話都沒有好的結果。」

▲彰基專責照護確診病患。（圖／彰基提供）

阿公變另類人球一事，經彰基感控中心與彰化縣衛生局討論後，決定先讓老翁再留院，直到找到安置地點。之後彰基出院準備服務小組，迅速找到就近一家養護機構，讓老翁可以短暫接受安置，待雙北家人後續因應明朗、一切都準備好之後，再將老翁接回家住。

彰基院長陳穆寬指出，阿公染疫已痊癒，醫院幫忙找到安置處，讓阿公感受到我們彰化人、彰基人滿滿的愛心「同島一命」。

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