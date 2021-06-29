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疫苗混打效果佳！　牛津研究「先打AZ、再打輝瑞」最好

▲▼疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲牛津研究顯示，先打AZ後再打輝瑞疫苗所產生的反應最好。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

英國牛津大學研究發現，混打疫苗的效果良好，而相較於施打2劑AZ疫苗或先注射輝瑞後接種AZ疫苗的組合而言，在施打第1劑AZ疫苗4週後，再接種輝瑞疫苗，不止能提供更好的保護，還能讓人體產生更多的抗體與免疫反應。

綜合路透社與BBC報導，這項名為Com-COV的計劃，讓830名50歲以上的志願者分別施打2劑輝瑞疫苗、2劑AZ疫苗，以及「混打」AZ和輝瑞疫苗各1劑之後，發現雖然所有組合都能起到保護作用，但他們所帶來的免疫反應各有不同，就連接種順序，也會起到不同的影響。

研究結果顯示，2劑疫苗都接種輝瑞疫苗所產生的抗體反應最高，而混打輝瑞與AZ疫苗所誘發的抗體濃度，則高於2劑都施打AZ疫苗的組合。此外，研究也發現，先施打AZ再注射輝瑞疫苗的組合，免疫反應來得更好，他們不止產生了更強的T細胞反應，就連抗體濃度也比先打AZ後打輝瑞的組合來得高。

▲▼英國民眾在倫敦體育場外排隊等待接種疫苗。（圖／路透）

▲英國積極推廣其疫苗接種計劃，該國目前已有約60%成年人已接種了2劑疫苗。（圖／路透）

T細胞是淋巴細胞的一種，它在免疫反應中扮演著重要的角色。在T細胞從骨髓裡被製造出來後，輔助性T細胞將以輔助角色幫助人體產生抗體，而殺害性T細胞則負責殺死被病毒感染的細胞和其他細胞內的致病原。

牛津大學教授斯內普（Matthew Snape）指出，這項研究結果令人備受鼓舞，因為它為疫苗的推廣提供了靈活性。部分歐洲國家在AZ疫苗出現血栓疑慮後，開始為國人的第2劑疫苗提供AZ以外的品牌作為替代品，新的研究數據將為政府的這項決定提供良好的支持。

目前，英國建議40歲以上的群眾在接種第1劑疫苗的8週後，就接種第2劑疫苗，而其他年齡的族群，接種間隔時間為12週。英國副首席醫療官范譚姆（Jonathan Van-Tam）表示，政府沒有理由改變現在接種2劑相同品牌疫苗的安排，但「混打」為未來的疫苗接種計劃提供了更大的彈性。

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