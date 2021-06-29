　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

英機密文件詭異泄露　張競列九大疑點「真相值得懷疑」

▲▼一片樹葉從英國國旗與歐洲旗前飄過。（圖／路透）

▲英國國防機密文件外洩，過程離奇。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

英國國防機密文件泄露，包含「保衛者」號驅逐艦在黑海海域行動情報的秘密軍事文件。事後「撿到」機密文件的英國民眾沒有立即報警，而是直接給英國媒體《BBC》。如此巧合，中華戰略學會研究員張競博士認為，報導確實確實值得懷疑。其中，文件被找到的地點已經不太合理，以及文件中央也沒有英國政府機密「浮水印」。張競一共列出九大疑點，探討英國機密文件離奇泄露案。

以下全文：

來看「張」爾摩斯辦案，這才是真正事實查核功力！在真真假假的世界，您有沒有懷疑過，英國國防部文件遺失，會有可能是刻意誤導對手的謀略？基於下列疑點，認為此份報導真實性值得懷疑。

1.這些遭到拾獲之文件總計數量約50頁，但又是分別指向不同業務屬性類別，其權責歸屬更是五花八門高低相差很大。只要依據在公部門服務經驗，從文件處理流程來思考，很難歸納出會在那個部門，或是在那個特定官員，這些文件會同時匯聚在一起，就樣態來說十分反常離奇。

2.這些文件據稱是在Kent郡某個公車站後方，濕淋淋地垃圾堆中尋獲；首先是英國堆置垃圾處所會與公共交通系統節點保持相當距離，這是公共衛生基本常識，此種樣態違背常理。此外，假若文件被拾獲時，還是裝在公事包中，或是裝在某個文件檔案容器，這看起來還有點道理，但若是散開棄置，這就更讓人覺得不可思議。

3.特別是這些文件與Kent郡無法找出密切地緣關係，假若是在倫敦市區，靠近這些文件可能同時現身之地，比方說英國國防部白廳Whitehall旁邊樹欉草皮，可能還會有些道理。但是如此神來一筆，確實無法重建這些文件在該處現身因果關係。

▲▼ 英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）。（圖／路透）

▲ 英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）。（圖／路透）

4.報導中提到某份文件受文者是Ben Wallace’s private secretary ，其實就是指英國國防部部長華勒斯（Ben Wallace）的私人助理。在此必須提醒，政府公務文件基本上不會隨便加發副本給政務首長私人助理，光從這點，更讓人覺得這個像是存心產製出來誤導群眾之報導資訊。

5.再查閱英國國防部部長Ben Wallace本身選區是在英格蘭西北部Lancashire之Wyre and Preston North，距離Kent郡十萬八千里。Ben Wallace出身背景與從政經歷，其本人與其助理本身與Kent郡亦無任何地緣關係，所以為何這些文件會在當地現身，其實很難建立牽扯到Ben Wallace或其助理之連結關係，報導引述其實都讓人覺得整個樣態實在荒誕離奇，讓人難以置信。

6.再從英國國防部聲稱該批文件是由“a member of the public”(某位公眾人士)所拾獲，然後回來再看英國廣播公司聲稱係由(某位希望匿名公眾人士)「A member of the publis, who wishes to remain anonymous」主動聯繫BBC，因為當其(理解到其內容在本質上之敏感性)「realised the sensitive nature of the contents」，所以才向英國廣播公司爆料。好！前述兩點相互對照後，您認為英國國防部能否找到這位公眾？

同時追究他照相轉發BBC報導中那兩張照片的刑事責任？假若不是這位熱心公眾複製資料，而是由BBC本身在獲得文件資料，再轉交給英國國防部前，先將其拷貝下來作為新聞報導圖片，請問這是不是要先知會國防部。只要將整個文件交還過程再思考一下，您就會發現整個過程，不是這位所謂拾獲文件或爆料之某位公眾人士違法，就是英國廣播公司與英國國防部有默契，根本就是一搭一唱在演雙簧，而且劇本情節編到漏洞百出荒謬無比。

▲▼英國防衛者號（HMS Defender）驅逐艦。（圖／翻攝自英國皇家海軍官網）

▲英國防衛者號（HMS Defender）驅逐艦。（圖／翻攝自英國皇家海軍官網）

7.報導中提到使用PowerPoint簡報影像之紙本，基本上在軍事機關涉及機密進行簡報時，大多不再提供紙本；若是要提供紙本，必然是每頁上都有流水編號，同時在印製時必然都是會有「浮水印」；沒錯！浮水印，斗大字樣會在紙本中央，只要具有在公務機關服務經驗，看到那兩張照片，就會覺得英國政府要是連這點現代文書保密基本科技都不知道也不運用，恐怕還是活在資訊世界之蠻荒時期，您會相信英國有這麼遜嗎？至於文件中還有其他破綻，不符英國國防單位製作文件所使用文字與文體，還有時間日期標示上之眉眉角角，就讓我在這邊賣個關子，讓這些留在箱底，看看還有沒有人有求知欲再說吧！

8.在此更須強調，BBC報導原文指出HMS Defender在硬闖克里米亞半島周邊水域時，上面已經有英國廣播公司與每日郵報記者隨行("We have a strong, legitimate narrative", they said, noting that the presence of the embedded journalists (from the BBC and Daily Mail) on board the destroyer "provides an option for independent verification of HMS Defender's action”.假若真是如報導所稱，此舉是經過算計風險之刻意挑釁，該艦本身不會不知道其中所含玄機，當時未向媒體透露，如今藉由文件遺失事件補充說明，是不是在補粉遮醜，來個事後宣布謎底，證明皇家海軍是有好幾條計的諸葛亮，而不是像二次大戰英帕爾(Imphal)戰役日本指揮官牟田口廉也那樣莽撞硬幹到底！

9.最後提醒，在謀略戰中真正高段手法是「言者無意，聽者有心」，以欲擒故縱手法讓人上勾，所以與報導主題看起來沒有什麼關係，那些支離破碎片段訊息，卻有可能是真正要去欺騙誤導特定對象的玄機。在欺敵謀略上，絕對不要輕敵，所有too good to be true的資訊，更要萬分小心謹慎處理。大英帝國雖然過氣，但卻沒有那麼摟蛋，您能否從字裡行間看出，約翰牛真正要餵送的訊息，決定您的視野與深度。假若您看不懂我在說什麼，您只能是1450操弄的奴隸，讓他們天天鬼扯「認知戰」，把您當傻瓜來耍弄您！

▼ 中華戰略研究學會研究員 張競。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 中華戰略研究學會研究員 張競。（圖／記者任以芳攝）
 

ET快訊
新冠最慘後遺症！10萬確診者接吻像聞糞便、腐屍
網購比基尼被騙　她怒拍片抱怨「巨乳溢出狂跳」！網全歪樓看呆
獨／起底警官AV男優！負責教育訓練　拍片運動服一看就知道是他
快訊／北桃通勤確診女「上班路線曝」！搭捷運紅線到中山站
快訊／高雄枋山專案「匡列557接觸者」　PCR出爐
空姐正宮「停車場暴打小三」！6mins抓姦直擊　老公全程護情
染疫孝子扛家計！　爸中風、媽與大姑確診：神壇傳播鏈
快訊／「中壢確診旅宿王」再增新足跡　6天內住8家摩鐵！
快訊／隔壁攤染疫！北市環南市場攤商「自行快篩」確診
柯文哲公布「每天2時段」打電話預約莫德納　實施方式曝！
快訊／高雄鳳山某大樓驚傳陽性個案！150多人召回採檢
二線二星警官驚傳拍SWAG成人片！　陽光運動男近況曝
快訊／北市這類人「明開放預約打莫德納」　7月2日接種！
台灣防疫排名慘跌「第44名」！　網點名「前2國」：死亡人數第
快訊／新北夜市「微解封」？　侯友宜給答案

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

英機密文件詭異泄露　張競列九大疑點「真相值得懷疑」

美緩俄加強打壓華！　習普視訊會晤展現「鐵桿關係」　

空姐正宮「停車場暴打小三」！6mins抓姦直擊　老公全程護情人

影／北京市區難得煙火　中共黨慶表演「鳥巢1晚施放4次」

保全偷拍富豪妻「24秒穿內褲行走」片　勒索3.6億元遭重判32個月

陸央行例會「出現15次穩字」　貨幣政策釋出「趨勢性轉鬆」信號

IMF總裁提名陸央行副行長李波任副總裁　8／23上任

台灣又輸出病例！　廈門再增1人入境確診

26分鐘搞定汽車引擎拆裝　馬尾少女脫下工裝...網友眼睛全亮了

《刺胳針》：3至17歲接種新冠疫苗劑量可與成人一樣

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

網紅實測「直視男友6秒會被親」　對方盯臉看超久冷回：快去卸妝

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

太投入！2人在家裡大跳性感舞蹈 下秒抓錯距離「抬腳飛踢友」笑翻

王思佳正面剛「要假大家就來假」　爆錄影遇到某女星..要遞小本本惹XD

英機密文件詭異泄露　張競列九大疑點「真相值得懷疑」

美緩俄加強打壓華！　習普視訊會晤展現「鐵桿關係」　

空姐正宮「停車場暴打小三」！6mins抓姦直擊　老公全程護情人

影／北京市區難得煙火　中共黨慶表演「鳥巢1晚施放4次」

保全偷拍富豪妻「24秒穿內褲行走」片　勒索3.6億元遭重判32個月

陸央行例會「出現15次穩字」　貨幣政策釋出「趨勢性轉鬆」信號

IMF總裁提名陸央行副行長李波任副總裁　8／23上任

台灣又輸出病例！　廈門再增1人入境確診

26分鐘搞定汽車引擎拆裝　馬尾少女脫下工裝...網友眼睛全亮了

《刺胳針》：3至17歲接種新冠疫苗劑量可與成人一樣

「阿嬤養的」超古錐卻藏隱憂　一張圖比對貓狗健康體態

新台幣尾盤升0.2分　收27.908元

快訊／蔡英文曝台美TIFA對話內容　簡化疫苗醫療物資進出口限制

薔薔槓詐騙集團反被告...氣炸「我陪你們耗」　隔3年落幕：解救蒼生！

快訊／台南小貨車撞斷電桿衝入水溝　駕駛無生命跡象搶救中

月虧200萬！彰化風尚人文咖啡館7月底結束營業　桌椅、茶杯都拍賣

第1劑疫苗是殘劑、第2劑怎麼打？陳時中：會列入名單中

安南家庭群聚揪出「1人染疫後痊癒」　匡列1南來北往司機疫調

她曝每到「這時間點」就喘不過氣：該就醫嗎？　眾網友嘆：我也是

台灣列斯洛伐克「綠色名單」　入境需提疫苗接種證明

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

大陸熱門新聞

娶19歲嫩妹！窮大叔21年狂生15兒

中共黨慶　張韶涵唱《怒吼吧 黃河》

飛機起飛前突收調頭命令！超暖原因曝光

空姐正宮停車場暴打小三！6mins抓姦直擊

他月噴2.4萬叫外送　「暴肥100公斤」釀禍

東莞麥當勞「擦身1秒」就中Delta病毒！

保全偷拍富豪妻「24秒穿內褲行走」片 勒索3.6億元遭重判32個月

26分鐘搞定汽車引擎拆裝 馬尾少女脫下工裝...網友眼睛全亮了

美拉盟友反中　黃奎博：中共建黨百年不示弱　

刺胳針：3至17歲接種新冠疫苗劑量可與成人一樣

婦人吃冷藏一週楊梅　休克搶救

中印邊境「集結20萬印軍？」陸外交部回應

任正非：不能因為被打壓　就不認「美國是老師」

習近平頒授首批「七一勳章」

更多熱門

相關新聞

1000新冠患者只有1人死亡　英7／19解封有望

1000新冠患者只有1人死亡　英7／19解封有望

原定於6月21日全面解封的英國，受印度變種病毒（Delta）影響，不得不延後4週解封。然而最新研究卻發現，儘管英國的新增確診個案仍高，但由於大規模疫苗接種奏效，新冠的致死率如今已下降至千分之一，而感染死亡率也已驟降至0.085%，因此政府認為，在7月19日準時解封不是個夢。

牛津研究「先打AZ、再打輝瑞」最好

牛津研究「先打AZ、再打輝瑞」最好

英國「國防參謀長」確診　6軍方高層緊急隔離

英國「國防參謀長」確診　6軍方高層緊急隔離

接種後染疫死亡率升！專家曝疫苗真實效力

接種後染疫死亡率升！專家曝疫苗真實效力

英衛生大臣偷情照「疑中國搞鬼？」

英衛生大臣偷情照「疑中國搞鬼？」

關鍵字：

英國機密文件

讀者迴響

熱門新聞

國衛院出手　台灣代工莫德納3億劑？

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

一家四口美國返台　怨防疫旅館分房睡太貴

即／關聯找到了！祕魯Delta嬤上救護車前與鄰交談

柯文哲再「逆時中」率先解封夜市

男友體弱進台積電累炸　她怕猝死跪求解

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

快訊／再增8死！今日本土54例「三級警戒以來新低」

印度神童三度預言成真？再揭5大關鍵時間點

「5種男人」別碰，寧願單身也要躲

通勤人潮增多！他酸「公司不會不見」網嘆：工作會

7／12「微解封」機率？指揮中心：按疫情監測、調整

女友搭太魯閣號倖存疑劈腿　真相逆轉

謝承均公開告白曾莞婷！網友猛敲碗：該閃婚了

機場肉球！3天出不了澎湖癱地睡

更多

最夯影音

更多
阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的
不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面