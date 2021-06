「家人面前」遭3男性侵　17歲女抵抗被扔下陽台冷血片曝光！

▲少女抵抗性侵被扔下2樓。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

印度北方邦一名17歲少女在家中突然遭3名闖入男子攻擊,3男還當著家人的面大膽進行猥褻,性侵無法得逞就直接把人從陽台扔下2樓,導致她頭部著地,頭部與脊髓受傷陷入昏迷中,目前仍在醫院接受治療

事件22日晚間8時30分發生在馬圖拉市(Mathura)查塔地區(Chaatha),路上監視器畫面顯示,少女被3男扔下2樓後,整個人倒在地上昏迷不醒,家人與熱心路人立即上前幫忙,希望能喚醒她,影片中還可看到2名男子急忙逃離現場。

少女家人表示,事發前他們突然接到一通電話,對方詢問有人在家嗎,不久後3名男子就突然闖進家中,毆打他們的家人包括小孩,受害者哥哥更透露,3男騷擾妹妹已經長達1年,並且就住在附近。警方已逮捕到其中2名涉案男子,承諾將會嚴辦此件。

A 17-year-old girl #thrown down from the terrace of her second floor house in #Mathura by 3 youths who had been harassing her for the past one year. The victim in the hospital with fractured spinal cord. @mathurapolice @Uppolice @adgzoneagra pic.twitter.com/gtJTjClEbq