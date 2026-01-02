2026年首波最強冷氣團報到　北市5人無呼吸心跳...送醫2人不治



▲元旦起最強冷氣團來襲，北市消防局統計5人身體不適送醫搶命。（圖／中央氣象署）

記者邱中岳／台北報導

2026年第一天起強烈冷氣團來襲，氣象專家林得恩直言「2026首波降溫又強又猛」，這波冷氣團可以說是入冬以來目前最強的一波，台北以及東北部地區氣溫驟降，北市消防局統計，從元旦至2日上午10時許，共計有5人無呼吸心跳送醫救治，其中2人不幸身亡。

林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」發文「2026首波降溫，來的又強、又猛！」，2026年第一天元旦，受強烈大陸冷氣團南下影響，這波冷空氣將是入冬以來最強的一波，台灣北部及東北部地區氣溫明顯下降，其它地區晚起氣溫亦開始下降。

更強調，不只氣溫驟降，基隆北海岸及大台北山區也會有雨，並有局部大雨發生的機率；就連竹苗以北、宜花東、恆春半島及中南部山區也有零星局部短暫雨，元旦這波最強大陸冷氣團，越晚越冷，至少會延續到1/4的白天。

北市消防局統計，從元旦至2日上午10時許，共計有5人非創傷無呼吸心跳送醫搶救，消防局強調，相較於平日無呼吸心跳送醫搶救的人數並沒有比較多，也無法確定是否與氣候有關，但也呼籲長輩應注意防寒保暖。

北市消防局也特別呼籲，入冬以後氣溫驟降，民眾於室內使用燃氣熱水器、瓦斯爐等燃氣設備時，務必保持良好通風，如開啟多扇門窗確保空氣流通，烹煮時開啟抽油煙機，並選用具有合格的燃氣設備，切勿於室內使用炭火烹煮，以免危險。