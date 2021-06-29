採購BNT！陳時中：了解慈濟很急　「排台積電永齡後面」原因曝

▲慈濟基金會送件至食藥署，盼能盡速取得政府授權購買BNT疫苗。（圖／慈濟提供）

記者張乃文／台北報導

鴻海與台積電將協助洽購BNT疫苗，而日前也遞交文件的慈濟基金會喊話政府盼能盡速「取得授權」。不過，指揮中心指揮官陳時中表示，「了解慈濟非常急」，很感謝，但還是先照原來步驟由前面2家公司先進行，等路走清楚了，後續再進行速度就會比較快。

關於BNT疫苗最新採購進度，陳時中提到，目前進展雙方都非常滿意，接下來可能鴻海跟台積電需要做採購談判，因為這不是上街買菜，採購本身有許多相關程序要進行。

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▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

不過，同樣欲採購BNT疫苗的慈濟，希望政府比照台積電及永齡基金會給予正式授權。總統蔡英文日前保證，「政府一樣會積極處理」。

陳時中則在疫情記者會上回應，慈濟昨（28）日有拜會指揮中心，由副指揮官陳宗彥接見，雙方也有交換意見。他提到，慈濟了解目前情況，而我們也了解「慈濟非常地急」，為善不落人後的心我們很感謝，但還是要照著原來步驟，先讓前兩家公司去進行，把路走清楚了，慈濟再接著去做，速度就會比較快，也因為現在有不同團體在，擔心會進行得較不順暢，但仍歡迎慈濟參加；並承諾「我們會做最好的安排」。

▲慈濟證嚴法師與總統蔡英文視訊談疫苗採購。（圖／慈濟提供）