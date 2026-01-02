靜桃大執法連開3罰單！攔到32年經典檔車FZR150　神車英姿曝光

▲查緝人員意外攔到1990年代風靡機車市場的經典檔車FZR150，車齡雖高達32年但車況依舊保持良好。（圖／龍潭警分局提供）



記者楊熾興／桃園報導

桃園市警局龍潭警察分局日前聯手環保局與監理單位執行「靜桃專案」勤務，共攔查汽、機車5輛，其中檢測噪音分貝值不合格的3輛汽機車現場祭出罰單，還並意外攔查到車齡高達32年、1990年代風靡機車市場的經典檔車FZR150，由於檢驗站無相關噪音數據資料，環保人員仍然開立檢驗單，通知車主限期至環保局接受檢測。

龍潭警方上月29日晚擇交通流量繁忙的中豐路段設立臨時檢驗站，採取封閉式路檢及機動攔檢方式強勢取締。展現警方維護地方交通秩序與居民生活品質及環境安寧的執法決心，期透過聯合稽查有效遏阻改裝車輛噪音問題。

▲龍潭警方結合環保局與監理單位執行「靜桃專案」勤務。（圖／龍潭警分局提供，下同）

本次勤務規劃優勢警力佈署，針對疑有擅自改裝噪音車輛共攔查汽、機車5輛，其中檢測噪音分貝值不合格的3輛汽機車現場祭出罰單，總計裁罰金額達1萬1700元，其餘2輛汽機車另外通知到驗。本分局統計114年度執行「靜桃專案」聯合稽查成效，攔查噪音車輛計有175部，經主管機關環保局現場檢驗，噪音超標開罰101件，檢驗告發率高達58%。

另外，這次還意外攔查到1990年代風靡機車市場的經典檔車FZR150，這輛FZR150車齡雖高達32年，但車況依舊保持良好，由於檢驗站無相關噪音數據資料，但環保人員於是開立檢驗單，通知車主限期至環保局檢測。龍潭警分局長施宇峰表示，為了讓民眾有更安全、寧靜的居住環境，警方在新的一年將持續執行靜桃專案，全力守護居民交通安全與環境安寧。