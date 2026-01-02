　
社會 社會焦點 保障人權

涉信義區殺警出獄捅死姊夫！酒店妹面前被推倒...「討面子」奪1命

▲▼曾涉入信義區夜店殺警案、中山聯盟要角林嫌涉嫌持刀刺殺姊夫。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲曾參與信義區夜店殺警案的林諺叡，再因殺害姊夫遭起訴。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

男子林諺叡去年在台北市酒店消費時，與前往借錢的姊姊、姊夫發生口角，林諺叡不滿姊夫當著包廂眾人的面將他推倒，從包包拿出預藏的折疊刀，衝出包廂到電梯門口，當著姊姊的面，朝姊夫胸腹連刺2刀致命，台北地檢署2日依殺人罪嫌將林諺叡提起公訴，將交由台北地院國民法官庭審理。

林諺叡在2014年間，曾因參與中山聯盟在信義區夜店犯下的圍毆殺警案，被依聚眾致人於死助勢等罪，判刑7個月確定，因再次犯下殺害姊夫案後，遭檢察官聲押禁見獲准，現在已因另案發監執行。

▲中山聯盟林男殘忍殺害親姊夫遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲林諺叡在電梯前，當著姊姊的面連捅姊夫2刀。（資料照／記者張君豪翻攝）

根據警方調查，林諺叡2025年7月23日晚間，和友人到大安區酒店叫小姐助興享樂，到隔天凌晨，林男姊姊和姊夫打電話表示想借錢，林諺叡要2人到包廂當面說，林姊進了包廂覺得現場不適合談正事，準備要離去時，被林諺叡攔阻，雙方爭執拉扯之間，林諺叡被姊夫一把推開跌倒。

林諺叡覺得在姊夫害他當著朋友的面前丟臉，趁姊夫與姊姊在酒店9樓等候電梯下樓時，突然從大廳衝出，持摺疊刀猛刺姊夫左胸下方與腹部各一刀，姊夫當場倒地失去意識，送醫搶救仍宣告不治，行兇過程都被監視器拍下。

林諺叡到案後先是狡辯行兇的另有其人，後來稱姊夫持刀捅他，他出於自衛反擊，最後終於坦承犯行，但仍宣稱因為酒醉失控，亞東醫院鑑定認為，雖然林諺叡事發前有喝酒，但林諺叡辨識行為違法的能力未明顯降低，不符合減刑條件，檢察官依法提起公訴。

01/01 全台詐欺最新數據

下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

