社會 社會焦點 保障人權

王夢麟酒駕闖禍　愛女氣炸痛罵：完全無法原諒

記者葉國吏／綜合報導　

71歲資深民歌歌手王夢麟29日上午在台北市內湖區康樂街酒駕，酒測值高達0.73，當場差點撞到一名清潔工人。王夢麟女兒也公開譴責父親「完全無法原諒」，直言父親「沒資格被同情」。

▲藝人王夢麟酒駕撞到燈桿和清潔隊推車遭警方逮捕移送 。（圖／記者張君豪翻攝）

資深歌手酒駕惹議　清潔員驚魂未定
知名民歌手王夢麟在12月29日清晨，於台北市內湖區康樂街駕車時，因酒精濃度嚴重超標，險些撞上一旁值勤的清潔隊員。警方到場後，現場酒測結果為0.73毫克，遠超法定標準，王夢麟也因此被依照《刑法》公共危險罪立案偵辦。這起意外讓不少粉絲錯愕，也讓社會大眾對明星行為再度產生質疑。

事件發生後，王夢麟當時駕駛行為差點釀成重大傷亡，所幸清潔人員及時閃避，沒有造成更大傷害。不少民眾在網路上熱議，批評身為公眾人物應以身作則，王夢麟卻做出這樣的行為，讓許多人感到失望與憤怒。

▲▼ 電影《BIG》平面聯訪-王夢麟。（圖／記者黃克翔攝）

▲王夢麟。（圖／記者黃克翔攝）

女兒強烈表態　公開向大眾及受害者致歉
身為王夢麟女兒，她在事件曝光後，也第一時間於社群媒體公開表態，直言自己和大家一樣，無法接受父親的錯誤行為。她強調「酒駕零容忍」，並表示完全不能原諒父親，甚至不願為他找任何藉口。她坦言，這樣的行為不僅讓粉絲傷心，更讓一般民眾憤怒，是極其嚴重且不可原諒的錯誤。

王夢麟女兒也向當時受到驚嚇的清潔人員鄭重道歉，感到非常抱歉，強調自己和家人都為此事深感自責。她表示父親目前正進行深刻反省，未來也會誠實面對後續法律責任。同時，她也再次對所有關心此事的民眾說抱歉。

網友論戰　女兒回應毫不留情
當網友留言表示「誰人無過」，試圖替王夢麟緩頰時，王夢麟女兒則毫不客氣回應：「不用同情他，他沒資格！」語氣中充滿對父親的憤怒與失望。她強調，即使父親是資深歌手，也不應該獲得特殊對待，應該要對自己的行為負起完全責任。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

王夢麟酒駕「撞碎推車」送辦！　發聲還原過程：差點當場心臟麻痺

王夢麟酒駕「撞碎推車」送辦！　發聲還原過程：差點當場心臟麻痺

72歲資深歌手王夢麟上月29日清晨6時許，酒後駕車行經台北市內湖區康樂街，由北往南直行時，右前車頭先撞擊路旁環保局清潔人員使用的手推車，隨後再衝撞同側路燈桿而肇事。警方獲報後迅速到場處理，並於偵訊後，將王夢麟依涉嫌公共危險罪送辦，消息震驚外界，對此，王夢麟也做出回應。

王夢麟

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

