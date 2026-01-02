王夢麟酒駕闖禍　愛女氣炸痛罵：完全無法原諒

記者葉國吏／綜合報導

71歲資深民歌歌手王夢麟29日上午在台北市內湖區康樂街酒駕，酒測值高達0.73，當場差點撞到一名清潔工人。王夢麟女兒也公開譴責父親「完全無法原諒」，直言父親「沒資格被同情」。

▲藝人王夢麟酒駕撞到燈桿和清潔隊推車遭警方逮捕移送 。（圖／記者張君豪翻攝）

資深歌手酒駕惹議 清潔員驚魂未定

知名民歌手王夢麟在12月29日清晨，於台北市內湖區康樂街駕車時，因酒精濃度嚴重超標，險些撞上一旁值勤的清潔隊員。警方到場後，現場酒測結果為0.73毫克，遠超法定標準，王夢麟也因此被依照《刑法》公共危險罪立案偵辦。這起意外讓不少粉絲錯愕，也讓社會大眾對明星行為再度產生質疑。

事件發生後，王夢麟當時駕駛行為差點釀成重大傷亡，所幸清潔人員及時閃避，沒有造成更大傷害。不少民眾在網路上熱議，批評身為公眾人物應以身作則，王夢麟卻做出這樣的行為，讓許多人感到失望與憤怒。

▲王夢麟。（圖／記者黃克翔攝）

女兒強烈表態 公開向大眾及受害者致歉

身為王夢麟女兒，她在事件曝光後，也第一時間於社群媒體公開表態，直言自己和大家一樣，無法接受父親的錯誤行為。她強調「酒駕零容忍」，並表示完全不能原諒父親，甚至不願為他找任何藉口。她坦言，這樣的行為不僅讓粉絲傷心，更讓一般民眾憤怒，是極其嚴重且不可原諒的錯誤。

王夢麟女兒也向當時受到驚嚇的清潔人員鄭重道歉，感到非常抱歉，強調自己和家人都為此事深感自責。她表示父親目前正進行深刻反省，未來也會誠實面對後續法律責任。同時，她也再次對所有關心此事的民眾說抱歉。

網友論戰 女兒回應毫不留情

當網友留言表示「誰人無過」，試圖替王夢麟緩頰時，王夢麟女兒則毫不客氣回應：「不用同情他，他沒資格！」語氣中充滿對父親的憤怒與失望。她強調，即使父親是資深歌手，也不應該獲得特殊對待，應該要對自己的行為負起完全責任。