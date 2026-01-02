　
社會 社會焦點 保障人權

嫌嬰太吵狂揍還出門打電動！狠父害死兒判10年　母不阻止也慘了

▲▼吳女。（圖／記者許權毅攝）

▲吳女先前開庭時雖坦承過失致死，但強調無犯意，被依過失致死罪判刑1年6個月、緩刑3年。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅、葉品辰／台中報導

台中一對年輕夫妻狠心虐嬰釀命案！22歲莊姓男子不顧親生兒子才出生未滿月，短短1個多月內竟以掐捏、掌摑、劇烈搖晃及高拋接等方式施虐多達9次，夫妻甚至將嫩嬰獨留家中外出打電動，返家時才發現孩子已無呼吸心跳，送醫後仍傷重不治。台中地方法院審理後，認定莊男故意對兒童施暴致死，判處有期徒刑10年；而吳姓母親在孩子受虐時在場卻未阻止，明顯失職不作為，也依過失致死罪判刑1年6個月、緩刑3年，並須支付公庫3萬元，全案仍可上訴。

檢警調查指出，莊男與20歲吳姓妻子前(2024)年7月生下一名男嬰，莊男不滿嬰兒哭鬧，自8月起陸續施暴，包括以指甲掐捏男嬰雙耳造成開放性傷口，並於5日、7日及23日多次大力搖晃；10日、13日、19日更以高拋接方式玩弄男嬰，12日還將孩子放在腿上連續掌摑3至4下，導致男嬰腦部反覆遭受劇烈搖晃與外力傷害。

▲▼莊男虐嬰。（圖／記者許權毅攝）

▲莊男開庭時坦承犯行，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判刑10年。（圖／記者許權毅攝）

去年8月25日晚間，夫妻倆竟將才1個多月大的男嬰獨自留在家中，跑到鄰居家打電動、聊天，直到隔天凌晨返家才發現男嬰臉色蒼白、已失去呼吸心跳，隨後才騎機車送醫。男嬰雖一度被救回心跳，但因顱內及腦內出血、大腦水腫軟化缺氧，並併發小膿瘍等嚴重傷勢，於9月6日宣告不治。院方發現男嬰全身多處瘀傷、外傷，立即通報警方，駭人行徑才曝光。

法院指出，莊男本應善盡為人父的保護義務，卻長期施暴，剝奪幼童生存權與成長機會，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判處有期徒刑10年。至於吳女部分，法院認為她在男嬰多次受虐時在場，卻未出手制止或保護孩子，對死亡結果也有過失責任，依過失致死罪判刑1年6個月、緩刑3年，並命其於判決確定後1年內向公庫支付新台幣3萬元。

