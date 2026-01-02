全台急凍！彰化跨年48小時104人送醫　1人無呼吸心跳命危

▲氣溫驟降，彰化縣48小時內有104人送醫，1人失去呼吸心跳。（圖／消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

強烈大陸冷氣團發威，全台氣溫驟降！彰化縣自去年12月31日至今年1月2日上午8時，短短48小時內，消防局共受理高達104件疑似因急性心肌梗塞或嚴重身體不適的緊急救護案件，救護人員四處奔波。其中更有一名員林市的78歲阿嬤，在1日下午失去呼吸心跳（OHCA），緊急送醫搶救。

消防局統計，值得注意的是，雖然緊急救護案件數與平日48小時平均的107件相近，但無呼吸心跳案僅有1件，相較於去年同期同樣時段的5件，有明顯下降趨勢。消防局指出，這可能顯示民眾對低溫保健的意識已有提升，不過仍不能掉以輕心。

消防局特別說明，患者到場時已無呼吸心跳不代表最終死亡，經送醫急救仍有機會恢復生命徵象。確切病因需由醫師判定，無法直接斷定全數與天冷有關。

然而，醫師強烈提醒，這波冷氣團威力持續，尤其清晨與夜晚體感溫度極低，對年長者及心血管疾病、糖尿病、高血壓患者威脅最大，是急性心肌梗塞與猝死的高危險群。

彰化縣消防局呼籲民眾，近日早晚溫差劇烈，一定要加強保暖，特別是頭頸與四肢。高風險族群應避免清晨外出，並密切注意身體變化，一旦出現胸悶、胸痛、呼吸困難等警訊，應立即就醫或撥打119求助。