社會 社會焦點 保障人權

應徵教練被打槍！莽男開車撞「館長」健身房　2罪合判1年半定讞

▲▼ 。（圖／資料照）

▲林姓男子駕車衝撞健身場館，撞毀大門。（《ETtoday新聞雲》資料照）。

記者吳銘峯／台北報導

網紅「館長」陳之漢經營的成吉思汗健身俱樂部台中旗艦店，前年(2024年)6月遭人駕駛小貨車衝撞，車輛撞進大門內，所幸無人傷亡。貨車駕駛林姓男子供稱，因為應徵教練卻遭忽視，才會想要報復。檢方依殺人未遂罪嫌起訴，最高法院審理後，僅認定他犯下強制、毀損等罪，分別輕判有期徒刑1年2月與4月（得易科罰金）定讞。

本案發生於前年6月中，位在台中市北屯區崇德二路上的成吉思汗健身俱樂部台中旗艦店，在晚間7點40分左右，突然遭人駕駛小貨車衝撞。整部小貨車撞進場館大門內，並撞毀大門；車上林姓男子下車後，還悠哉地拿起飲料飲用。還好貨車並無撞到其他人員，並無人員傷亡。員警獲報後趕赴現場，查扣貨車並逮捕林男。

31歲的林男遭捕後供稱，當年5月間曾到該場館應徵健身教練，但遭拒絕；之後他也以MESSENGER傳送訊息給館長，希望拜館長為師，但館長也沒回應。因此林男心生不滿，才會駕車衝撞該場館報復。檢方偵辦後，認為男子駕車高速衝進有多人在內的場館內，具有不確定殺人故意，因此依照「殺人未遂」罪嫌提起公訴。

▲館長健身房「成吉思汗」晚間遭貨車衝撞。（圖／黑豪家族提供）

▲館長健身房「成吉思汗」遭貨車衝撞。（圖／黑豪家族提供）

一審法院審理時，林男供稱「我有注意稍微看一下有沒有人才撞下去，我當時想說只會撞到門、不會撞到人，我沒有殺人、想要撞誰的意思」。但法院認為，林男當時車速頗快、力道不輕，場館內有員工在櫃檯內，也有10多名會員在閘門後方，一旦有人剛好靠近大門，就可能會造成傷亡。因此一審認定林男有罪，判處有期徒刑5年8月。二審也維持相同罪名刑度。

但案經最高法院撤銷發回，高等法院台中分院更一審審理後，採信林男的供詞，認定林男撞進大門後隨即停車，並未加速向著有人的區域猛撞，顯見其並無殺人故意。但林男開走貨車時，也將貨車車主的手機搶走，阻止其報警，這部分也構成強制罪；另外撞壞貨車、大門，也構成毀損罪，改依照這兩項輕罪，分別判處林男有期徒刑1年2月與4月（得易科罰金12萬元）。全案再上訴，最高法院2日駁回上訴，全案定讞。

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

