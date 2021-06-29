台中北屯家族21人染疫父母雙亡　長子出院淚謝醫護！盼社會別貼標籤

▲台中北屯家族群聚，造成21人染疫，其中李先生（右2）康復出院，淚謝醫護。（圖／台中醫院提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中北屯家族群聚累計21人確診，其中一對李姓阿公阿嬤先後病逝，他們的大兒子也因此住進台中醫院治療，病情一度不樂觀，所幸經醫護人員悉心照料下，已在25日解隔離出院，不但獲得重生，巧合的是這天還是亡父冥誕，李男說，治療過程中得知父母接連病逝，卻無法看最後一面，內心相當難過，他呼籲社會別用異樣眼光看待，沒人願意染疫。

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台中北屯家族群聚感染，其中李姓阿公是台中首例死亡個案，不久，他妻子也跟著病逝，而大兒子在5月28日確診後，也隨家人入住集中檢疫所，5月底出現腸胃不適，6月3日傍晚血氧濃度突然急遽下降至80%左右，檢疫所護理同仁緊急後送台中醫院搶救。

▲感染科梁麗穎醫師表示，李先生病情一開始並不樂觀。

感染科梁麗穎醫師提到，其實李先生病情一度不樂觀，因為李的雙肺葉已浸潤，肺部呈現發炎狀態，緊急使用抗病毒及抗發炎藥物治療，同時鼓勵李先生趴睡，以降低其呼吸不適之症狀，在醫療團隊悉心照料10天左右，肺炎症狀已漸緩解，血氧濃度也恢復至95%以上；持續治療及觀察幾週後，身體狀況恢復良好，李先生順利在6月25日解除隔離出院。

梁麗穎表示，康復出院的李先生，走路還是會有點喘，提醒他要自備血氧機隨時監測血氧濃度，並備好氧氣瓶，一旦有狀況，隨時可以先自救，梁也呼籲所有解除隔離的民眾，在自主健康管理期間，注意保持社交距離，並且佩戴口罩，落實手部衛生，還是可以恢復到正常的生活。

抗疫成功走出負壓隔離病房的李先生，深深一鞠躬感謝台中醫院醫護人員的細心照護，出院的日子剛好是他逝世父親的生日，仿佛重生，前來接李先生出院的李太太感性提到，今天能夠一家團圓，是在天上的公公給他們最好的紀念及祝福。

李先生表示，台中醫院醫護人員對他關懷備至，每天都會與他聊天鼓勵他，讓他相當感動，身體狀況也漸入佳境。但在治療過程中，得知年邁的雙親不敵疫情撒手人寰，好幾天他都難過得偷偷掉眼淚，遺憾連父母最後一面都無法見到！身心飽受煎熬，但他相當堅強，家人也透過視訊給予支持，最後才能抗疫成功，順利出院。

李也提到，整個家族因為籠罩在疫情陰影下，父母接連過世，對他們都是難以承擔的痛，沒有人願意染疫，期盼社會不要對他們貼標籤，以異樣眼光看待他們。他希望透過站出來發聲，以自身抗疫經歷，鼓舞還正在跟肺炎疫情對抗的大眾，保持正向心情，配合醫護人員相關指引，讓病情快速康復，大家團結抗疫，才能攜手度過難關。

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