　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

煙霧彈非小事！胸腔醫警告「小心吸入性肺損傷」：建議觀察

▲張文,煙霧彈。（圖／記者陳以昇攝、記者徐文彬攝）

▲張文丟擲煙霧彈。（圖／記者陳以昇攝、記者徐文彬攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

北車隨機攻擊事件中，兇手丟煙霧彈、持刀砍殺路人。胸腔科醫師蘇一峰就示警，煙霧彈不是只有嗆而已，燃燒後會釋放含有氯化鋅、氧化鋅、六氯乙烷等多種化學物質的混合煙霧，吸入後恐造成嚴重的吸入性氣道與肺部損傷，甚至可能延遲數十小時才惡化，提醒曾大量接觸煙霧者務必提高警覺、接受長時間觀察。

蘇一峰指出，煙霧彈燃燒後，會釋放含有氯化鋅、氧化鋅、六氯乙烷和其他化學成分的混合化學煙霧。因此，吸入煙霧會導致吸入性的氣道和肺部損傷，病理變化包括早期期間質和肺泡水腫、纖維母細胞增多以及間質和肺泡膠原蛋白增多，以及晚期肺纖維化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也說明，這類吸入性肺損傷在電腦斷層（CT）檢查中，常見「毛玻璃狀」與實質化的變化，並非短時間就能完全排除風險。他特別強調，煙霧彈引起的「延遲性肺水腫」可能在12到72小時後才出現，因此建議「大量接觸煙霧彈煙霧者，應接受較長時間的觀察」，避免錯過黃金治療時機。

貼文一出，引發不少網友共鳴與不安，有人直呼「台灣社會真的病了！好令人難過的一夜」，也有人質疑「這樣的東西還能隨便在網路上就能買到？」「總覺得怪怪的。」

搜查張文投宿旅館　找到24顆煙霧彈

警方調查，27歲的張文，因妨害兵役案件遭到桃園地檢署發布通緝，一月份北上北市中正區公園路20巷承租分租套房，但沒想到在19日犯下不特定傷人案件，導致3死5傷，張文隨後從南西誠品頂樓墜落身亡。而這起駭人聽聞的恐怖攻擊，導致民眾人心惶惶。

警方也發現，共計在台北車站查扣汽油彈有12顆，煙霧彈21顆，在南西誠品店則是發現3顆已經打開的煙霧彈，另外還有張文墜樓前丟在頂樓的4把刀械，警方追出張文在北車犯案後跑回位於誠品旁的投宿旅館，不排除就是因為煙霧彈沒拿走，返回旅館「補貨」。

警方在案發後前往該旅館，並在張文所投宿的旅館裡，又找到23顆汽油彈以及1把刀具，另外還有24個煙霧彈的空盒，確認張文持有24個煙霧彈，警方共計查扣35顆煤油彈、24顆煙霧彈，另外還有五把刀械。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
誠品南西店停業1天　門口擺放鮮花氣球：人神共憤、地獄不容！
南韓酷澎恐遭停業　9座物流中心啟動無薪假
明起變天！一圖看未來降雨趨勢
警察追張文到頂樓「為何不用槍？」　網點出1狀況
網實測「高鐵坐墊可當盾牌」防攻擊　官方證實：緊急時可拆下
北市血案震撼社會　警專教官教自保
《ETtoday》陳以昇直擊張文隨機殺人　一關鍵轉身紀錄「血

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明起北東變天　周三起再一波「雨區擴大」低溫探14度

警察追張文追到頂樓「為何不用槍？」　網點出1狀況：翻翻案例

台鐵哀悼無差別殺人事件　北車聖誕樹熄燈3天

遇到恐怖攻擊怎麼自保？隨身攜帶「2小物」　黑熊學院曝逃躲打原則

網實測「高鐵坐墊可當盾牌」防攻擊　官方證實：緊急時可拆下

煙霧彈非小事！胸腔醫警告「小心吸入性肺損傷」：建議觀察

都看到長刀了！網不解「一堆人不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

「人都是怕危險的！」胡采蘋慟保全殉職：危機時刻才知真英雄

被張文奪命！騎士「停原地讓路」卻成目標　躺血泊慘死網看哭

快訊／雪山下雪了！零下1度積雪1公分　絕美銀白畫面曝光

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

神壇建醮「搭過頭」！大馬路秒成「機車道」...百米內還設20堡壘

明起北東變天　周三起再一波「雨區擴大」低溫探14度

警察追張文追到頂樓「為何不用槍？」　網點出1狀況：翻翻案例

台鐵哀悼無差別殺人事件　北車聖誕樹熄燈3天

遇到恐怖攻擊怎麼自保？隨身攜帶「2小物」　黑熊學院曝逃躲打原則

網實測「高鐵坐墊可當盾牌」防攻擊　官方證實：緊急時可拆下

煙霧彈非小事！胸腔醫警告「小心吸入性肺損傷」：建議觀察

都看到長刀了！網不解「一堆人不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

「人都是怕危險的！」胡采蘋慟保全殉職：危機時刻才知真英雄

被張文奪命！騎士「停原地讓路」卻成目標　躺血泊慘死網看哭

快訊／雪山下雪了！零下1度積雪1公分　絕美銀白畫面曝光

不只是得分機器！國王新洋將杰倫連兩場飆高分　代理主帥點他最珍貴處

愛滋患者遭砍「民眾被感染風險極低」　羅一鈞揭2原因：勿恐慌

陸海警船又現金門海域　國台辦反駁「禁限制水域」存在

誠品南西店停業1天　門口擺放鮮花氣球：人神共憤、地獄不容！

高雄義大跨年交管、免費接駁攻略　看全台首創藍色流星雨花火

南韓酷澎恐遭停業處分？9座物流中心啟動無薪假　員工憂裁員潮

1碗580元！26歲鄭州小夥在倫敦賣「胡辣湯」　留學生喝完直呼想家

明起北東變天　周三起再一波「雨區擴大」低溫探14度

台東警郵攜手強化阻詐宣導　提升金融行員識詐應變力

小龍女李恩菲「疑遭粉絲情勒」　沉痛喊話：不喜歡拜託不要勉強

北捷中山站外隨機砍人！　1男持長刀闖誠品南西店

生活熱門新聞

快訊／北捷傷者為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

張文隨機殺人案　廢死聯盟臉書被灌爆

被張文奪命！騎士「停原地讓路」網看哭

隨手錄下北車大煙「拍到張文」　他回看嚇傻

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

張文隨機砍人！2家店第一時間反應是好範例

「日本1類人結帳」超安心！他嘆：在台灣會感到心酸

張文「模仿、致敬成分低」　專家：是最危險的

煙霧彈「型號曝」　退役少將揪1問題要檢討

離死亡好近！她搭手扶梯「張文在正後方」

北富銀揭秘　客服電腦上貼一面鏡子的秘密？

誠品南西暫停營業1天！網點名館內店員道謝

快訊／「家樂福」將走入歷史！品牌授權終止　明年中改名換招牌

北車中山爆恐攻！老闆：搭計程車錢算我的

更多熱門

相關新聞

又見隨機砍人悲劇！中捷長髮哥：悲傷到不行　

又見隨機砍人悲劇！中捷長髮哥：悲傷到不行　

妨害兵役通緝犯張文19日在北車、南西誠品無差別攻擊，造成4死11傷慘劇，引起社會譁然；去年在中捷隨機砍人案，英勇壓制犯嫌洪淨的「長髮哥」許姓男子，昨日北車案過後受到許多網友關心，他在網路社群發文表示，謝謝關心他心理狀態的人，「我很努力忍著沒哭出來，我真的悲傷到不行」，看到類似案例重演，難掩情緒悲慟。

學者分析張文：證明自己能幹大事

學者分析張文：證明自己能幹大事

被張文奪命！騎士「停原地讓路」網看哭

被張文奪命！騎士「停原地讓路」網看哭

張文縱火、丟煙霧彈砍人　北市議員籲市府推細胞簡訊系統

張文縱火、丟煙霧彈砍人　北市議員籲市府推細胞簡訊系統

北市發生喋血恐攻驚動全國　AIT：與台灣人民站在一起

北市發生喋血恐攻驚動全國　AIT：與台灣人民站在一起

關鍵字：

北車攻擊煙霧彈肺部損傷張文蘇一峰

讀者迴響

熱門新聞

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

快訊／北捷傷者為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

更多

最夯影音

更多
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面