煙霧彈非小事！胸腔醫警告「小心吸入性肺損傷」：建議觀察

▲張文丟擲煙霧彈。（圖／記者陳以昇攝、記者徐文彬攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

北車隨機攻擊事件中，兇手丟煙霧彈、持刀砍殺路人。胸腔科醫師蘇一峰就示警，煙霧彈不是只有嗆而已，燃燒後會釋放含有氯化鋅、氧化鋅、六氯乙烷等多種化學物質的混合煙霧，吸入後恐造成嚴重的吸入性氣道與肺部損傷，甚至可能延遲數十小時才惡化，提醒曾大量接觸煙霧者務必提高警覺、接受長時間觀察。

蘇一峰指出，煙霧彈燃燒後，會釋放含有氯化鋅、氧化鋅、六氯乙烷和其他化學成分的混合化學煙霧。因此，吸入煙霧會導致吸入性的氣道和肺部損傷，病理變化包括早期期間質和肺泡水腫、纖維母細胞增多以及間質和肺泡膠原蛋白增多，以及晚期肺纖維化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也說明，這類吸入性肺損傷在電腦斷層（CT）檢查中，常見「毛玻璃狀」與實質化的變化，並非短時間就能完全排除風險。他特別強調，煙霧彈引起的「延遲性肺水腫」可能在12到72小時後才出現，因此建議「大量接觸煙霧彈煙霧者，應接受較長時間的觀察」，避免錯過黃金治療時機。

貼文一出，引發不少網友共鳴與不安，有人直呼「台灣社會真的病了！好令人難過的一夜」，也有人質疑「這樣的東西還能隨便在網路上就能買到？」「總覺得怪怪的。」

搜查張文投宿旅館 找到24顆煙霧彈

警方調查，27歲的張文，因妨害兵役案件遭到桃園地檢署發布通緝，一月份北上北市中正區公園路20巷承租分租套房，但沒想到在19日犯下不特定傷人案件，導致3死5傷，張文隨後從南西誠品頂樓墜落身亡。而這起駭人聽聞的恐怖攻擊，導致民眾人心惶惶。

警方也發現，共計在台北車站查扣汽油彈有12顆，煙霧彈21顆，在南西誠品店則是發現3顆已經打開的煙霧彈，另外還有張文墜樓前丟在頂樓的4把刀械，警方追出張文在北車犯案後跑回位於誠品旁的投宿旅館，不排除就是因為煙霧彈沒拿走，返回旅館「補貨」。

警方在案發後前往該旅館，並在張文所投宿的旅館裡，又找到23顆汽油彈以及1把刀具，另外還有24個煙霧彈的空盒，確認張文持有24個煙霧彈，警方共計查扣35顆煤油彈、24顆煙霧彈，另外還有五把刀械。