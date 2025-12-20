警方清查張文購買紀錄　蝦皮：未買煙霧彈及大型刀具

▲張文犯案時不斷扔煙霧彈。（圖／記者陳以昇攝、記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

台北車站與南西商圈19日發生駭人聽聞的無差別攻擊事件，兇嫌張文投擲煙霧彈、持刀傷人，最終墜樓身亡，包含兇嫌在內，釀成4死11傷，震驚全台。張文的武器從何而來成為偵辦重點之一，警方在案發後前往他投宿的旅館及租屋處，發現囤積大量犯案工具，並初步懷疑部分可能透過網購取得，正全面清查其電商交易紀錄；對此，電商平台蝦皮購物今（20）日緊急發布聲明，證實張文確實有購買紀錄，但強調並未購買犯案用具煙霧彈及大型刀具。

恐攻事件發生後，警方共計查扣有燃燒以及沒燃燒的煤油彈35瓶，以及在北車查獲21顆煙霧彈，在南西誠品查扣到3顆煙霧彈，另外還有五把刀械。其中，煙霧彈上頭寫著M18 SMOKE GRENADE，雖非軍用制式裝備，主要作為登山求生、或是於生存遊戲使用，並不罕見，每枚僅需數百至千元即可入手，可於網路購入，使其成為管制上的灰色地帶。

為釐清來源，警方查扣了張文的平板電腦，並破譯他的雲端紀錄從中發現犯案計畫資料外，同時針對他在蝦皮等電商平台的購買清單進行瀏覽。蝦皮則是發布聲明表示，「經與北市刑大提供資料比對查證，該帳號自 11月起陸續於蝦皮平台購買商品，主要為一般生活與戶外使用相關用品，包括汽油桶、行李箱、防護用品、瓦斯噴槍、打火機及露營用小型刀具等，並未購買犯案用具煙霧彈及大型刀具。」

蝦皮也提到，經查相關商品均屬依法可販售之品項，已向北市刑大提供資訊，後續將繼續配合警方調查，並持續依相關規範進行商品管理與審查。