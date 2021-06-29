「Delta秘魯祖孫」疫調誰來做？指揮中心：以居住地為主

▲副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者周姈姈／台北報導

從秘魯返台的Delta染疫祖孫，該個案居住地為台中市，結果卻在屏東居檢後確診，昨（28）日指揮中心記者會中指揮官陳時中表示「疫調要以確診地方衛生局為主」，而副指揮官陳宗彥也指出，主要疫調還是會以他居住地點為主。

本站稍早報導指出，屏東縣政府表示，境外移入嬤孫6/6自秘魯返國，搭防疫計程車直奔屏東縣枋山鄉居家檢疫，屏東縣政府接獲民政體系通知後，啟動電話居家關懷，得知兩人有症狀後通知救護車送醫，6/14確診收治，因為案主是境外移入，由中央流行疫情指揮中心6/15列在境外移入案例公告，不計入縣市案例，而一般國人若為境外移入個案，通報至發病前14天期間均居住於境外，則以出境前居住地為原則，個案居住地填寫為台中市。因此，疫調主責在系統通報後由台中市接手處理。

屏縣府表示，居家檢疫是無法與外界接觸的。換言之，在6/22枋山群聚案出現第一例之前，屏東縣政府知道有兩位在枋山居檢的台中市民確診，但沒有接獲疫調單位通報此案有接觸者。對此，屏縣府也呼籲，防疫的過程，汗水很多，希望社會大眾不要在不了解法令的情況下，出現不必要的口水與指責，很感謝PO文的隔離者家屬撤文，讓第一線的防疫人員不再蒙受不白之冤，也期待社會大眾或不必要的政治口水，不要再做顛倒是非的攻擊，讓屏東防處第一線繼續為防堵病毒努力，不要再困在沒有意義的口水中。

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針對此事，台中市府也特別做出回應，案13332、案13333搭機由秘魯返台，中央歸類為境外移入，個案從桃園6/6入境後，選擇直接到屏東娘家居家檢疫，居家檢疫區間為6/6-6/20，檢疫地點為屏東縣枋山鄉，按中央規定，居家關懷由當地縣市政府處理。市府強調，台中市也有外縣市居民在台中居家檢疫，台中市一樣按照中央規定，給予居家關懷及後續的醫療處理，共同抵抗疫情。

至於秘魯阿嬤到底有沒有去過台中以及疫調該算台中還屏東，副指揮官陳宗彥於今（29）日上午記者會回應，疫調的部分從去年疫情開始就做到現在，對於入境者做居檢，境外移入的部分就是以居檢的地點來做疫調。

陳宗彥進一步解釋，就祕魯入境的案例來說，主要疫調當然會以他居住地點為主，昨天指揮官陳時中有再做說明，地方政府對於檢討相關場所，當然還是以統一規範為基礎，是否做些調整，請地方政府處理，需要報給指揮中心還是要報其他檢討還是請地方依照這階段的管理措施來做檢討跟處理。