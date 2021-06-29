總是被罵「花心」？5星座愛上一個人比誰都專情



▲經常被說花心，實際卻很專情的星座。（圖／免費圖庫PIXABAY）

生活中心／綜合報導

喜歡搞曖昧，見一個愛一個，更不喜歡明確表明想要穩定下來，據《星座好朋友》網站指出，以下5大星座，總是被冠上「花心」的頭銜，其實只要他遇見了認定的人，專情程度超乎你想像。

TOP5：天秤座

天秤個性猶豫，其實他們真的不花心，只是在對的時間沒有勇敢做出對的決定，失去之後才後悔，當天秤遇到自己真心喜歡的人時，他們會很勇敢，寧願賭上自己的一輩子，也要鼓足一次勇氣，換一個人的回頭。

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TOP4：雙子座

大家都說雙子花心，其實他們很專情，就算跟很多人交往過，最難忘的可能還是初戀，雙子最一開始時，在感情世界是個很單純簡單的人，愛時會付出自己的全部真心，毫無保留專情又專心，但是當這樣的真心被辜負了，他們就會成為自己當初討厭的人，用遊戲的態度面對讓自己受傷害的世界。

TOP3：雙魚座

雙魚生性浪漫，對每個人都一視同仁的溫柔，很容易帶給異性錯覺，讓人誤會他愛搞曖昧，其實當雙魚真正愛上一個人的時候，絕對專情，願意為對方付出一切，決定跟一個人在一起之後，他們只想單純地去愛。

TOP2：水瓶座

水瓶對感情追逐是非常認真堅定，只有在還未真正確定下來時，他們會若即若離搖擺不定，一切都是因為他還很不安，但當他們確認你就是那個唯一時，眼裡就再也容不下其他人，就算是一輩子也會等你，因為你而不再將就，用自己的一生守護住你的永遠。

TOP1：射手座

射手座熱愛自由，常常被扣上花心的帽子，即使是用愛作為枷鎖，只會讓他們更想掙脫，無法將他綁住，但這並不代表射手不專情，因為不想被管束，用花心作為偽裝，所以才不願交付真心，不過，當他們真正愛上一個人的時候，會徹底安定下來，而且會想要和這個人過一輩子，那時的射手會非常疼惜自己的愛人，什麼都可以不跟對方計較，因為他們對自己選擇的愛情，有著絕對的執著。