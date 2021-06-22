個性不一樣卻很相配？這些星座組合超級「互補」

▲個性不一樣，卻超速配的星座。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導



你相信緣分嗎？兩個人冥冥之中相遇，個性完全不一樣，彼此之間卻完全沒有任何代溝，甚至比跟自己相似的人還要合，據《星座好朋友》網站指出，以下這些配對星座個性雖然不一樣，但相處起來完全沒有問題，而且還會成為令人羨慕的一對。



牡羊座和巨蟹座

牡羊個性開朗，喜歡和身邊的人分享自己的快樂，巨蟹雖然沒有牡羊那樣的開朗，但是他們特別喜歡真性情的人，加上巨蟹對另一伴很細心，牡羊可以被他們照顧得很好，兩人在一起會非常和諧。

金牛座和天秤座

金牛和天秤都懂得去包容對方，不喜歡因為雞毛蒜皮的小事爭吵，認為這是很不明智的行為，即便他們的性格差異很大，也可以相處得很融，是很特別的一對。

獅子座和射手座

獅子總是以高冷的態度對待別人，射手則是給人無拘無束的感覺，屬於火象星座的兩個人，表面看起來好像不太適合，但其實獅子很容易和射手成為朋友，獅子內心欣賞射手的生活態度，而射手也很羨慕獅子座，無論做什麼事情都可以展現出自己從容的態度，互相欣賞的他們，一定可以在一起很久。

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水瓶座和雙魚座

愛美的水瓶對追求生活品質的雙魚來說，特別有吸引力，其實他們一開始並不是那麼適合，但隨著時間認識越來越久就會越來越互相吸引，會發現彼此很多想法都是相似的，加上兩個人默契十足，很快地就可以變成很棒的一對情侶。