他爆民進黨「想幹掉高嘉瑜很久了」　不自殺聲明曝內部文化

▲高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委高嘉瑜被台北市長柯文哲爆料，幫禾馨診所喬疫苗，她為此賭上立委職務證明自己的清白。對此，曾為民進黨員的童仲彥24日在臉書發表「不自殺聲明」，爆料「高嘉瑜是個好立委，民進黨內各派系想幹掉她已經很久了」。

童仲彥表示，這次的「選民服務事件 」，跟館長一樣挺高嘉瑜，因為在風頭上的人被抓把柄很容易，但保住一位好立委很難，民進黨就像個大黑幫，沒有派系要生存很困難，大家都在搶位置（地盤），沒老大的隨時有可能被幹掉，「像我們這種靠自己出頭，找新聞議題選上的智慧型媒體焦點議員，就是黨內派系的眼中釘」。

童仲彥指出，十年前，他們這些菜鳥主張，拆除忠孝西路公車專用道的抗議畫面，後來選上了，第二任時柯文哲真把公車專用道拆了，但兩任來不加入派系，黨看他們不爽，因為沒派系，黨錯就不支持，常唱反調的結果，就是大家都想暗算，結合各派系，「隨時想對你除之而後快，就不要有小尾巴被抓到，否則死定了」。

▲童仲彥批林昶佐是「閃屎」，是民進黨「黨羽」，心中只有黨意沒民意。（資料照／記者屠惠剛攝）



童仲彥提到，當了一屆議員，聲量很高，都想選立委，2015年當時黨有個老大找他去談，竟以流氓的口吻說出「不管怎樣，不可能是你啦！」、「我知道你有群眾，但你帶出來抗議試試看？」他很怕，縮頭聽話，讓給「閃屎」的選，「才會讓他平時不必跑攤，每年青山王宮熱鬧唱一次歌，又連任了，這次3+11萬華被污名，「閃屎心中只有黨意沒民意，也是閃屎身為黨羽喝綠奶太精明」。

童仲彥提及，2016就高嘉瑜帶種，隻身跑到黨中央抗議，但黨為了利益，什麼都可交換，當時不得不讓給黃珊珊，結果黃珊珊沒選上；高嘉瑜身為港湖女神，2020年蔡英文要連任時，不得不讓高嘉瑜選，高嘉瑜真的選上了，還常上節目。

童仲彥說，高嘉瑜有時跟黨唱反調，各派系極為眼紅，早已集結、磨刀霍霍，立委的席次，對黨永遠是塊肥肉，「不聽話幹掉妳，強出頭做掉妳，這不是幫派文化，什麼是幫派文化？各位，人非聖賢孰能無過，但你們要挺黑幫？還是挺好立委呢？」

▲童仲彥。（資料照／記者黃彥傑攝）