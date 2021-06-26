繼父性侵生4子又逼賣淫　她遭虐25年「開槍殺夫」！聽判決當場昏厥

▲ 巴科特24日在親友陪伴下走進法庭。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國2016年發生一起兇殺案，男子波萊特（Daniel Polette）被妻子巴科特（Valérie Bacot）開槍射殺。波萊特本是巴科特的繼父，後來成為她的丈夫與4個孩子的父親。長年性侵、毆打與強迫賣淫之下，巴科特殺害波萊特，掀起法國對家暴的廣泛討論，近百萬人連署要求撤銷對她的指控，並於25日當庭獲釋，再也不需重回監獄。

根據《每日郵報》，現年40歲的巴科特承認以武器殺害大她25歲的波萊特，「我想救自己和孩子」，可能面臨終身監禁。25日審判邁入第五天，檢方認為她不該繼續坐牢，求處5年監禁，4年緩刑。陪審團隨後宣布，判處巴科特4年監禁，3年緩刑。由於巴科特此前已被拘留一年，判決結果代表她可以當庭獲釋，令她一度喜極昏厥，25日當晚便可返家。

波萊特生前是一名卡車司機，2016年3月13日死於頸部中彈，享年61歲。他起初是巴科特的母親喬艾勒（Joëlle）的情人，巴科特稱他為繼父，在巴科特12歲那年第一次性侵她。他在巴科特14歲時曾因性侵罪名入獄，但不到3年就被釋放，重新與這對母女同住，持續性侵巴科特，與她結婚後生下4名子女，退休後甚至開始強迫巴科特賣淫，以賺取錢財。

波萊特2016年頻繁向巴科特問起她14歲女兒的性向，令巴科特擔心，波萊特也會逼迫她的女兒賣淫，因此趁二人在車上時拔出手槍，朝在前座的波萊特開火，令他當場斃命，事後在二個兒子及女兒男友的幫助之下，將屍體埋在森林裡。當時她女兒的男友主動提議幫忙，以免女友被抓，但在2017年向自己的母親坦白，這名母親趕緊報警。

巴科特隨後被警方逮捕並承認謀殺，1年後被保釋。她的兒子及女兒男友則因藏匿屍體及隱匿案情，分別被判6個月監禁。巴科特等待審判期間撰寫自傳《舉世皆知》（Tout Le Monde Savait），描述她25年來承受的暴力與羞辱，今年5月出版後馬上成為暢銷書，電視採訪更有多達450萬人觀看，受到社會高度關注，25日在眾多支持者的掌聲下步出法院。

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