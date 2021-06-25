不想再被「挖屁股」女童揭發變態直排輪教練性侵2童

▲彰化直排輪教練性侵2女童，判刑定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

彰化教授直排輪的男子「阿信」（化名），還在下課後協助照顧小孩並將小孩送回家，但他竟趁機性侵2名女童。其中一名被害的8歲女童，向母親抱怨因遭阿信「挖屁股」故不想再讓阿信接送，母親報警，這才查出另名8歲女童也遭性侵。一二審均將阿信判刑8年，全案再上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。

判決指出，綽號「星星教練」的阿信，每週一、三、六、日在彰化縣和美鎮、鹿港鎮之公園，教授直排輪課程，並於下課後代家長照顧上課學員及將學員送回住家。家長信任有加，但沒想到阿信卻藉此伸出狼爪。

阿信見2名女童年幼可欺，性知識不足，竟以照顧、接送名義，將2名女童分別帶回自己的房間內，將女童抱坐在大腿上或讓女童坐在床上，不顧女童喊痛表示拒絕，仍以手指伸入女童內褲中，手指性侵得逞，時間從2019年4月起，到6月底被發現為止，共犯案5次。其中一名女童6月底對母親說，因遭阿信「挖屁股」故不想再讓阿信接送，母親察覺有異，立刻報警處理。阿信被捕後，才查出另名女童也被性侵。檢方偵查終結，對阿信依照多個「加重強制性交罪」，提起公訴。

一二審法院均將阿信判刑8年。其中二審台中高分院審理時，阿信否認犯案，辯稱確實有帶她們回家，但都是帶去看電影，最多只有把手伸入女童的內褲，只有撫摸她們的下體，沒有性侵。律師也為他辯護，這只構成刑責較輕的強制猥褻罪。

但法院訊問女童，女童指證歷歷，對過程詳加描述，也說被「挖屁股」會痛，也曾經對阿信說不要，但阿信不理會，甚至還會叫女童要忍耐，法院因此認定阿信有罪。二審台中高分院量刑時指出，阿信從事直排輪教練工作多年，甚至還能協助照顧、接送學員，顯見深獲學員家長信賴，然其沒有惜視這樣的信賴關係，反而利用工作之便，伺機侵害年幼的女童，破毀背棄信賴基礎……阿信侵害的對象又是自身教學對象，使社會大眾對於秩序、人際信任的安全感，勢有相當程度的動搖。二審因此駁回上訴，維持8年有期徒刑。全案再上訴，最高法院25日也駁回上訴定讞。