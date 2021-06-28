「口交惡徒」登美國T霸廣告　南投縣急回應！網：拜託大谷翔平了

▲網紅小商人宣稱於美國刊登T霸廣告，抨擊校園性侵案嫌犯。（圖／翻攝自「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」粉絲專頁）



記者高堂堯、董美琪／南投報導

南投縣某高中去年爆發「警察之子」性侵女同學案，臉書網紅「小商人」日前突然預告要以嫌犯全名在美國洛杉磯刊登T霸廣告，今天果然PO出照片，直接呈現「口交惡徒XXX」等字樣和漫畫版的嫌犯父子，嗆聲「有種來拆看板」引起網友譁然。對此，南投縣政府緊急回應，網友看了也狂讚「想看大谷翔平全壘打，打在這個看板」。

「小商人」今年3月間因巴哈姆特網站遭南投縣府開罰6萬，PO文對該案加害嫌犯指名道姓、大加撻伐；時隔3個月，「小商人」25日又PO文，指因為之前遭檢舉而被臉書列為警示帳號，心生不滿，揚言將嫌犯姓名和放上洛城的T霸廣告看板。

「小商人」今天果然在粉專PO出看板照片，除了直嗆「口交惡徒XXX」、「六萬是吧，來！#警察局」版面上還有漫畫版的一位警察和一戴眼鏡的青少年，明顯影射嫌犯父子，最後還署名為「小商人關懷口交惡徒XXX促進協會」；「小商人」還PO文宣稱，將繼續到大聯盟球場刊登這則廣告。

南投縣社會及勞動處回應，該性平案件已進入司法審理階段，經查該粉專確實洩露涉案當事人個資，有違反《兒童及少年福利權益保障法》相關規定的疑慮，將會先函文iWIN平台請求協助，代為商請臉書將相關內容屏蔽或下架。

該PO文已累積1萬多人按讚，網友紛紛留言表示，「小商人真的很有錢」、「買上癮了喔？」、「建議中英對照才會有更多人響應」、「再放個英文版吧」、「台灣之光」、「揚名海外」。

▼「口交惡徒」登美國T霸廣告，網：拜託大谷翔平了。（圖／翻攝自PTT）



▼小商人曾在美國刊登T霸廣告，呼籲賣給台灣更多疫苗。（圖／取自Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司臉書）

