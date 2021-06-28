新婚妻喊離！陸軍上士挽回幫還債百萬　真相竟是聯手小王騙錢

▲男士官結婚半年妻提離，他幫還百萬債務發現自己竟戴綠帽。（圖／視覺中國CFP）

記者李忠憲／台中報導

陸軍陳姓上士與鄭姓妻子婚後半年，妻子竟突然求去，陳男雖成功挽回，也幫妻子償債106萬多元，事後卻發現，妻子竟已有小王，而債務是她與小王聯手騙他，憤而提告求償45萬元，也正式離婚。台中地院審結，認為鄭女與王男明知鄭女有婚姻，2人行為已逾越好朋友關係，判2人賠20萬元。全案可上訴。

判決書指出，現為陸軍上士的陳姓男子2019年情人節與在生物科技公司當業務的鄭姓女子結婚，婚後雙方各自有工作事業。豈知，鄭女在同年11月認識王姓男子後，雙方竟從朋友發展成男女朋友關係，從2020年4月開始婚外情。

鄭女同年5月底還跟陳男說想離婚，陳男盡力挽回，不到一個月就復合，但鄭女竟勾結王男佯稱她欠王債務達106萬5千元，陳男也陸續給錢。殊不知，他到同年8、9月時才知道，老婆竟聯手小王騙他錢。由於他在軍中服務，不易請假外出跟蹤蒐證，請來徵信公司蒐證，取得2人共同入鏡，舉止親暱等肢體接觸或互動行為之照片及影片，更有2人7月某日到汽車旅館住宿過夜的記錄及使用過的衛生紙等相關證物。

陳男在9月14日寄發存證信函給鄭女與王男，要求說明原委並請求損害賠償。王男竟惱羞成怒，打電話恐嚇他。陳男怒告2人民事損害賠償，主張已嚴重干擾及破壞他的婚姻共同生活圓滿，共同侵害配偶權及基於配偶關係的身分法益而情節重 要求2人應連帶給付45萬元，按年息5％計算利息。

由於鄭女、王男都沒有出庭，也沒有提出書狀作聲明或陳述，台中地院台中簡易庭認為，鄭女當時婚姻存續中，卻與王男交往，行為舉止親密，逾越朋友關係，判2人應賠償20萬元。106萬部分，另案審理中。

大同大同國貨好～～～



【更多新聞】

►胞兄臉書留言...張淑晶提告求償11萬 他喊冤：是討論新冠肺炎



►詐團吸金2億 首腦妹只做2個月就幫撈9543萬！離職原因曝



►梧棲港小貨車落海！警消海巡全出動 糊塗女駕駛手剎車沒拉