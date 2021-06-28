胞兄臉書留言...張淑晶提告求償11萬　他喊冤：是討論新冠肺炎

▲惡房東張淑晶。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

知名女房東張淑晶遭法院判應執行近14年，她哥哥在臉書上跟網友討論瘟疫時留言稱，「不用，只要把她關入監獄，隔離14年（不是14天，時間太短，還不會死絕），就可以了！」讓張淑晶認為哥哥是在影射、嘲諷她，怒告民事求償11萬元。但一、二審都認為，張的哥哥言論即使是針對她也是「事實陳述」，並沒有未盡注意義務而有過失，判張淑晶敗訴。全案定讞。

判決書指出，張姓男子為知名惡房東張淑晶的親哥哥，2020年情人節是他生日，當天他回應網友在他臉書留言說「我們有看歷史報導。這種瘟疫需要火燒。才會死絕」，寫下「不用，只要把她關入監獄，隔離14年（不是14天，時間太短，還不會死絕），就可以了！」等語。張淑晶看到火大，認為是在影射她，怒向台中地院提起民事損害賠償，跟哥哥求償11萬元，並按週年利率6％計算利息。

張淑晶認為，哥哥言下之意所指的就是她，因為新聞媒體報導渲染她是惡房東，害她被新北地院判刑，合併刑度13年8月，接近14年，哥哥所說的14年，就是在「詛咒、嘲諷、調侃她被關入監獄14年」，已不法侵害她的名譽權。

張淑晶哥哥則反駁，當天是他生日，跟網友在討論瘟疫及新冠肺炎，並非在指妹妹。而內容上下文也沒提到妹妹的名字，關14年只是參考數字，指很久的意思。況且，刑法訂應執行刑還會再減一定刑度，不會超過13年8月，不清楚為何妹妹會認為內容是指她。

台中簡易庭審理後認為，張淑晶哥哥說法有據，駁回張淑晶之訴。她不服再上訴，直言她哥哥明知「自己罹患肌無力症，已領取重大傷病卡，卻故意刺激上訴人，在臉書暗指他被關14年」。否則為何不說3年？5年？令人心痛！臉書是公開給不特定人觀看，他既在臉書上特定14年，目的就是在向不特定之大眾嘲笑她。

張淑晶還反批哥哥對父母不聞不問、不盡扶養義務。祇要媒體有關於她的負面報導，他就在臉書登載，且如果是講「瘟疫」，不會使用「女」字旁的「她」，「瘟疫」怎會要關入監獄？祇有人才需要關入監獄，並故意說14年，明顯是在影射她，讓他自尊心受損。

台中地院審理後認為，即使如張女所說，哥哥是指她遭法院判刑刑度接近14年，而非單純就「新冠肺炎」疫情所為陳述，也是依據當時新聞報導所為「事實陳述」，並非憑空捏造。基於憲法保障言論自由及「真實惡意」原則之維護，認定她哥哥留言回應內容既非明知不實而故意捏造，也非因重大過失、輕率、疏忽而不知其真偽等情形，無法認定張男有何未盡注意義務而有過失，最後再判張淑晶敗訴。

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