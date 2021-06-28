確診男6天跑7家摩鐵！他憂染疫不敢回家住　詭異足跡曝心酸

▲桃園28日防疫會議公佈先前確診的案14590較為詳細的疫調足跡。（圖／記者楊淑媛翻攝）



記者楊淑媛、林冠吟／桃園報導

指揮中心28日宣布本土病例新增60名，其中桃園增加2名案例，桃園市府也公告疫調足跡，並說明26日確診案14590因自覺有狀況，遲遲不敢回家，輾轉投宿在各個汽車旅館間，其詳細疫調足跡也出爐了！衛生局長王文彥指出，初步了解案14590為群聚感染，其身邊親友也都被感染，不過也因職業較為特別，交往複雜，公告足跡，主要是要避免風險，確保群聚感染不會再擴大。

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回顧這起個案，案14590因一直自覺有狀況，不敢跟家人住，於是不斷投宿在各個旅館當中，直到日前因身體出現不適自行到桃園醫院採檢後確診，先前的初步判定應與25日的案13091指標個案有關，該傳播鏈目前在一個家庭中已有7人確診。

而從足跡圖卡看來，案14590幾乎每天就換一家汽車旅館投宿，據了解，其職業不固定，交往相當複雜，再加上幾乎每天就換一家汽車旅館投宿，也增加了疫調上的難度，不過王文彥強調，公告個案足跡的目的主要是要提醒民眾，避免風險，也避免群聚擴大，請民眾不須恐慌，若有足跡與其重疊的，也應密切注自自身健康狀況，如有不適應立即就醫。