花蓮防疫新規定！非相關人員闖校園　罰金3千起跳不再勸導

▲員警向民眾宣導防疫新規定「非相關人員禁止進入校園」違者裁罰不再勸導。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國內疫情三級警戒再度延長，中央疫情指揮中心宣布延長至7月12日，花蓮縣政府將學校納入教育學習場域，包括國中、小學以上各級學校，不再只是舊規定中的社區大學、k書中心等。明確規範教育學習場域內「非因管理、就學或工作等必要目的之人」，禁止進入。

條文內所述工作者如教師、行政人員、就學者如學生、管理者如圖書館管理人員，其他非相關人員不能進入教育學習場域。因此花蓮縣警察局玉里分局在周末2日特派員警前往校園加強宣導新規定。





玉里分局表示，轄區三鄉鎮一共有高中1所、國中6所、國小28所，新公告事項中「學校」包含國中、小學以上各級學校，分局依規定由各分駐派出所前往校園查看，並向民眾宣導新規定明定禁止非相關人員進入校園，深怕民眾不清楚防疫新規定前往校園活動而受罰。呼籲請民眾防疫期間責無旁貸，切勿以身試法，違反者將依傳染病防治法第37條第1項第6款處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，不再勸導。





分局長陳蔚文表示，近期疫情和緩，但是三級警戒持續延長，群聚是造成破口主要原因，校園往往是民眾容易忽視的地方，認為只要戴上口罩就能前往校園運動散步，而政府非常重視校園防疫工作，除了日前規定停課不停學，又將校園新增規定，警察取締民眾違規只會更嚴格不鬆懈，在此呼籲民眾為了自身及家人健康，應全力配合政府的新規定，防疫期間，人民共體時艱、弭災疫。

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