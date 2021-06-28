中共黨慶前提統戰「6個堅持」　未含台灣二字

▲6月28日9時，慶祝中國共產黨成立100周年活動新聞中心在梅地亞中心二層新聞發佈廳舉辦第二場新聞發佈會。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

中國共產黨成立100周年慶祝大會將在7月1日舉行，28日上午於北京舉行的一場發布會上，中共中央統戰部副部長許又聲對「統一戰線」工作，提出「6個堅持」，包括堅持黨的領導、共同政治基礎、大團結、服務黨和國家、求同存異、大統戰工作格局等。通篇包含香港、澳門、海外內中華兒女等字眼，但未提到「台灣」二字和兩岸關係的內容。

許又聲表示，在中國共產黨百年奮鬥歷程中，統一戰線積累了豐富的經驗，概括起來就是「6個堅持」。全文如下：

▲大陸中央統戰部副部長許又聲。（圖／記者陳政錄攝）

一是堅持中國共產黨的領導。中國共產黨的領導是中國特色社會主義最本質的特徵，也是統一戰線最鮮明的特質。有了中國共產黨，統一戰線才有了團結凝聚的核心；有了中國共產黨的領導，統一戰線才能沿著正確方向闊步前進。

二是堅持共同思想政治基礎。統一戰線始終高舉愛國主義和社會主義兩面旗幟。在大陸範圍內，社會主義是最大共識，全面建設社會主義現代化國家是全國各族人民的共同目標。在大陸範圍外，愛國和擁護祖國統一是最大共識，實現中華民族偉大復興是海內外中華兒女的共同心願。

三是堅持大團結大聯合。凝聚人心、彙聚力量，團結一切可以團結的力量，調動一切可以調動的積極因素，為黨的目標而奮鬥，始終是統一戰線的根本任務。

四是堅持服務黨和國家工作大局。黨的中心工作在哪裡，統一戰線凝心聚力的著力點就在哪裡。當前，統一戰線的主要任務是：進一步促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係和海內外同胞關係和諧，為全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興服務，為堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化服務，為維護社會和諧穩定、維護國家主權安全發展利益服務，「為保持香港澳門長期繁榮穩定、實現祖國完全統一服務。」

五是堅持求同存異。統一戰線是同和議的衝突統一體。增進共識是統一戰線工作的本質要求，包容差異直接影響著統一戰線團結的廣度和深度。要正確處理一致性和多樣性的關係，廣交、深交黨外朋友，尊重、維護和照顧同盟者的利益。

六是堅持大統戰工作格局。統戰工作點多、面廣、線長，統一戰線的優勢在於統一，力量來自合作。要努力構建黨委統一領導、統戰部門牽頭協調、有關方面各負其責的大統戰工作格局，共同推動新時代統戰工作高品質發展。

中國共產黨成立100周年慶祝大會將於7月1日舉行，活動新聞中心28日上午，在北京梅地亞中心接連舉辦一場新聞發布會、一場記者見面會，新聞發布會上，邀請中紀委、統戰部、對外聯絡部、中財辦代表，介紹工作職能，見面會上則邀請「光榮在黨50年」紀念章獲得者，與中外記者見面交流。

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