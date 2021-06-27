台灣本島放「陽性乘客」飛到金門！　縣長直呼：中央真的太扯了

▲金門縣長楊鎮浯表示，台北快篩站讓呈陽性反應的旅客上機，飛抵金門尚義機場。（圖／翻攝自躍動金門-楊鎮浯）

記者趙蔡州／綜合報導

金門縣長楊鎮浯27日晚間在臉書粉絲團發文，表示27日中午有一名旅客登機前進行快篩，一度驗出陽性反應後，沒有依照標準程序處理，旅客竟能順利登機並抵達金門，衛生局人員只能緊急在金門尚義機場攔截，讓他直呼「中央真的太扯了」、「要求中央落實全面普篩，避免類此情事再度發生」。

楊鎮浯表示，今日（27日）中午有一名旅客登機前進行快篩，一度檢測出陽性反應，不料卻沒有依照標準程序處理，還讓其登機順利來到金門，衛生局人員只能在金門尚義機場攔截，緊急將其送醫進行PCR檢測，「幸好最終檢測確為陰性，才結束這一場鬧劇」。

事件讓他直呼，「實在是太扯了，台灣端快篩站竟然讓呈陽性反應的旅客上機還來到金門，我要藉此要求中央落實全面普篩，避免類此情事再度發生」。

他指出，依中央疫情指揮中心標準作業程序，旅客進行篩檢後需在現場等待結果出爐，若陰性才可以劃位登機，但若陽性就必須改乘防疫計程車到醫院PCR，並送至防疫旅館或集中檢疫所，「今日這位陽性反應的旅客上了飛機，除了讓同機旅客曝露在危險之中，更忽視了離島醫療量能不足的問題，根本是形同虛設！」

他強調，「中央應該針對搭機旅客全面普篩，同時落實標準作業流程，將病毒有效阻絕下來，共同守護金門這塊全國唯一淨土」、「金門0確診，台金空中航線是最有可能的防疫破口，所以鎮浯堅持主張維持基本運能，降低往返人流的風險」。

他最後提到，5月底與金門航空站主任洪念慈討論航班數量時，考量到地區民眾就醫需求等多項因素，決定每天維持4架航班的共識，後來隨疫情吃緊、人流萎縮，航空公司自行調配航次，才會出現近日部分鄉親無「機」可乘的現象，「鎮浯必須澄清，金門航空站每天4航班本就在縣府維持基本運能、兼顧防疫量能的合理範圍內，無需再取得縣府與地區疫情指揮中心的同意」。

根據金門衛生局統計，金門尚義機場27日實際到站190人，台灣端機場快篩138人，金門端48人；扣除持3日內PCR陰性證明4人，篩檢率100%。其中台灣端快篩有疑慮者1人，經送金門醫院作PCR，報告為陰性。

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