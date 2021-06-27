快訊／縣長批：台灣本島放「陽性乘客」飛金門　民航局晚間回應了

▲金門縣長楊鎮浯表示，台北快篩站讓呈陽性反應的旅客上機，飛抵金門尚義機場。（圖／翻攝自躍動金門-楊鎮浯）

記者趙蔡州／綜合報導

金門縣長楊鎮浯27日晚間指控，台灣本土放任快篩陽性的旅客登機，讓衛生局人員必須緊急派人到機場攔截，痛批「中央真的太扯了」。對此，民航局回應，當事人因為第一次呈現陽性不明顯，進行第二次快篩後呈現陰性，才會予以放行，為免造成地方疑慮，未來一旦篩檢陽性，將不再考慮數值誤差，一律不允許登機。

針對金門縣長楊鎮浯的指控，民航局27日晚間表示，旅客因為第一次篩檢呈現的陽性不明顯，考量儀器可能有誤差，現場醫檢人員在取得當事人同意後，執行第二次篩檢，呈現陰性後，予以放行，並同步通知金門航空站及金門縣衛生局，以確實掌握該旅客情況。對醫檢人員作法尊重其專業。

民航局指出，遷徙自由是民眾的基本權利，政府單位對於侵犯人民合法權利的各項行為，必須審慎為之。目前本島各機場針對前往離島旅客執行篩檢，仍屬自願性質，並無強迫性，以最嚴謹的態度執行，不只顧及防疫，亦能爭取旅客信任，鼓勵更多旅客參與篩檢，對離島的防疫防線更有幫助。

民航局最後說，未來除會持續以最嚴謹的態度執行防疫工作，為了免造成地方疑慮，未來於各機場篩檢呈陽性反應旅客，不再考慮數值是否存在誤差問題，將不允許登機。

楊鎮浯27日在臉書發文，表示27日中午有一位旅客登機前進行快篩，一度驗出陽性反應，但機場卻沒有依標準程序處理，旅客竟能順利登機並抵達金門，讓衛生局人員只能緊急在金門尚義機場攔截，讓他直呼「中央真的太扯了」、「要求中央落實全面普篩，避免類此情事再度發生」。

根據金門衛生局統計，金門尚義機場27日實際到站旅客共190人，在台灣端機場有快篩者為138人，金門端48人；扣除持3日內PCR陰性證明4人，篩檢率100%。其中台灣端快篩有疑慮者1人，經送金門醫院作PCR，報告為陰性。