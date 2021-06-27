屏東無感染源果農詭異足跡曝　與Delta乘客在同家醫院內重疊一天

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府27日公佈新增一確診個案，案號「14734」枋寮鄉73歲果農因為要去枋寮醫院開刀，住院前PCR檢測發現染疫，該案未曾與先前群聚感染確診者直接接觸過，但其親友曾從北部南下探視，感染源來自哪裡仍在釐清中，衛生局已擴大疫調，並採樣送中央流行疫情指揮中心進行基因定序比對。

▲屏東27日新增1確診個案 。（圖／屏東縣政府提供，以下同記者陳崑福翻攝）

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縣府為此提升防疫警戒，除擴大匡列104人，全數集中至檢疫所居家隔離外，並在枋寮國小緊急設置篩檢站，明(28)日下午起啟用，潘孟安縣長籲請於6月14日至24日間曾至枋寮醫院腦神經外科、骨科看診的民眾，或果農、足跡有重疊者，就近前往篩檢。

▲▼枋寮醫院消毒。

新增確診個案「14734」，因腳傷原訂6月29日要到枋寮醫院開刀，26日進行入院前PCR檢驗，結果2次PCR都是陽性，確診後由救護車送醫收治在負壓病房中。衛生局疫調發現，案14734跟案14409（感染Delta變種病毒並曾搭計程車到台南而傳染給計程車司機）雖有在醫院重疊一天，惟案14734是看門診，案14409是看急診，分屬不同的空間，沒有和先前群聚確診者直接接觸過，但其二名親友曾於20日從台北市南下探視他的腳傷，感染源還有待釐清。

另枋山群聚感染案包含境外移入的秘魯嬤孫在內12名確診者，今天中央流行疫情指揮中心再驗出二人為印度Delta變異株，分別是與司機「14298」共餐的友人案號「14410」、泡茶的「14412」，其餘仍在比對中，累計已有8人感染印度Delta變異株。截至6月27日中午，枋山地區已篩檢913人，PCR檢測全為陰性。

目前枋山群聚感染案匡列173人，皆已採檢，為求謹慎，縣府強化居家隔離措施，全數居家隔離，並轉進有醫護人員進駐的集中檢疫所居家隔離，務必阻斷傳播鏈。

潘縣長強調，屏東不甩鍋、不口水、不卸責，目前當務之急就是「消滅病毒」，縣府團隊配合中央全力抗疫，此時刻不需「口水戰」，請讓屏東全力專心對抗病毒。

而枋山是芒果重要產地，芒果產業受到疫情波及，他疾呼不要因為防疫而污名化屏東農產或獵巫，並以訛傳訛，造成恐慌，更歡迎選購屏東好物，泰國蝦、芒果等優質農產品都在縣府官網「防疫屏安箱」，網址：https://www.pingtung.farmer.tw/

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