Delta入侵…潘孟安曝「農產爆退件潮」！急喊：愛文芒果不會有病毒

▲枋山愛文芒果爆退件潮，屏東縣長潘孟安急喊，「愛文芒果不會有病毒」。（圖／記者戴若涵攝）

記者戴若涵／屏東報導

屏東一對從祕魯返台的祖孫遭驗出感染印度變異株Delta病毒，引發外界關注！而屏東也是全國知名的芒果產地，因此傳出有退訂潮，讓屏東縣長潘孟安急呼籲，「愛文芒果不會有病毒」，希望民眾不要以訛傳訛。

潘孟安27日下午在疫情記者會中指出，這幾天因枋山、屏東遭汙名化，「所有屏東的農產品出現遭退件的情況」，讓正值採收期的芒果銷售情形嚴重受挫，除了農業單位積極輔導整個通路商以外，縣府也要藉由這個機會呼籲，「愛文芒果不會有病毒」，強調農民耕作的農田跟居住的環境距離很遠。

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▲屏東縣政府27日下午召開防疫記者會。（圖／翻攝潘孟安臉書直播）

潘孟安指出，枋山轄長46公里，屏東芒果的產地也不只有枋山村，另外還有加祿村、獅子鄉全鄉、春日鄉、枋寮鄉等第，「4000多公頃的產地，怎樣被汙名化都不盡公平也不應該。」

潘孟安呼籲，請民眾避免以訛傳訛，好像屏東的水果也跟著汙染，且農民辛苦一整年的耕耘就看這豐收的一刻，總不能因為要防疫、獵巫，就將農產品汙名化，「我認為這對辛苦的農民不公平的地方，希望全國民眾在家防疫之餘，能多多選購屏東優質的農產品」。