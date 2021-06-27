「嘉玲」帶「玲玲」到台中　盧秀燕提2呼籲對抗Delta病毒

▲市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中27日再度零本土確診，快篩站也零陽性，市長盧秀燕對此表示，今天「嘉玲」帶著「玲玲」來台中，是市民共同努力成果，也希望不要因此鬆懈。另外，因應印度變種病毒Delta入侵台灣，雖然目前是屬境外移入且相關足跡未進入台中，但市府會持續追蹤，呼籲民眾仍應落實防疫，少出門。

市長盧秀燕今天下午在疫情指揮中心記者會中說，今天台中本土確診零、快篩站陽性個案也是零。但她注意到，這週末北部景點人潮暴增、日月潭也出現塞車，希望民眾在施打疫苗前千萬不能鬆懈，再次強調「疫苗是疫情的唯一解藥，為了安穩的生活，還是請大家忍一忍」。

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由於屏東出現印度變種病毒Delta境外移入導致小型社區感染，盧秀燕也特別說明，經市府查證，目前Delta病毒相關確診個案12人足跡並未進入台中，但市府會持續追蹤。

她表示，Delta變異病毒株傳播力強，且症狀表現似重感冒，患者會出現頭痛、喉嚨痛、流鼻水、發燒、咳嗽等情況，為避免染疫，呼籲民眾盡量少外出、佩戴口罩、勤消毒雙手，並落實家庭防疫新生活。

盧秀燕說，這起屏東縣祕魯祖孫群聚案可發現，主要傳染途徑為家庭群聚，請民眾在家也要落實「家庭防疫新生活」，居家2人以上佩戴口罩、家人不同桌共食、取餐公筷母匙、屋內勤消毒，降低家庭感染，「保護好自己，就是保護好家人！」

她也說，民眾也應減少外出降低風險，盧市長提到，針對此波疫情衝擊各行各業生活，她能理解民眾辛苦，因此市府透過鼓勵外帶外送、力推線上購物等方式，減少民眾外出機會，也維持一定的商業運作，強調面對傳播力更強的Delta變異病毒，市府絕不會輕忽，將會持續緊盯疫情發展，滾動式調整防疫管制措施。

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