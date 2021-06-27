竹市連7天+0破功！一家4口跨縣探病3確診　林智堅直播苦勸半小時



▲新竹市連續7天加零被群聚破功，市長林智堅在今日直播時苦勸大家不要群聚、不要聚餐、不要家族聚會。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

依據中央流行疫情指揮中心公布，新竹市今新增1名COVID-19確診個案，案14682。新竹市長林智堅說明，案14682為30多歲男性，為案13993（19日公布）之丈夫，與桃園的確診親友（案12665）有接觸史，12日匡列居家隔離，隔離期間出現發燒、咳嗽症狀，採檢PCR陽性確診，因已被隔離，無再匡列其他接觸者，亦無相關公共場所足跡。

林智堅表示，案14682與案13993為夫妻，案13992是其6歲小兒子，一家4口因故回桃園訪視生病親友，與桃園確診者有接觸，12日被桃園市匡列居家隔離，目前全家已有3人確診（案13992、案13993、案14682），為求謹慎另一名家人也安排於醫院隔離追蹤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼案14682因為帶著f妻兒前往桃園探視開刀後的媽媽（案12665），造成妻子（案13993）、6歲兒子（案13992）都一起確診。（圖／新竹市府提供）

這也是新竹市從20日開始「加零日」至今首度破功，根據市府統計，這一波疫情以來，新竹市共累積確診35例，其中有超過6成確診，都是因為家族聚會、群聚而感染，林智堅在直播中一一細數各群聚確診效應，甚至花了將近半小時苦勸市民，以今日新增確診來說，若非一家4口共同前往探病，也許不會3/4的成員都確診，同時呼籲市民，疫情仍不容鬆懈，全國三級警戒期間，請民眾務必做好個人防疫，出外戴口罩，若非必要不要外出，更要盡可能避免跨縣市移動，尤其家族聚餐應要完全禁止。

►星河銀「大同10人份不鏽鋼電鍋」牌子老口碑好

►寧選三色豆！苗栗移工便當2主菜曝光 他哀怨：連吃3周快便秘



►衛生所公布殘劑名單曝亮點 50網友手刀！0秒送單才有機會



►菜刀斷喉殺祖母「幫她解脫」！逆孫自首仍遭聲押 2關鍵曝光



►菜刀斷喉殺祖母！氣管動脈全斷 啃老孽孫詭辯：幫她解脫