祕魯祖孫確診日「潘孟安喊+0」！網怒：要不要道歉？　縣府回應了

▲屏東縣長潘孟安。（圖／翻攝潘孟安臉書直播）

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東一對祖孫（案13332、13333）從祕魯返台後確診，經比對過後，確認感染印度變異株Delta病毒。不過祕魯祖孫確診當天，在屏東枋山隔離，卻沒列入屏東病例，縣長潘孟安當時還在臉書喊話「持續+0」，引發網友不滿。對此，屏東縣政府還原過程，呼籲「希望社會大眾不要在不了解法令的情況下，出現不必要的口水與指責」。

有網友在PTT爆料，詢問「屏東縣府到底要不要出來道歉了」，他的父親是染疫計程車司機、案14410的朋友，因此父親被匡列，目前正在隔離。父親這幾天打電話告訴他，司機確定感染變種病毒，甚至連身分證號都報出來，「既然現在確定，源頭就是祕魯返國祖孫，那屏東縣府到底要不要出來道歉了阿。」

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網友砲轟，明明14日就知道2例確診，還是從高風險地區返台，若有積極篩檢、疫調，是否能提早發現，這對祖孫有跟鄰居接觸，就能阻止後續感染。結果縣府非但沒有積極處理，反而不將這2例算在屏東，縣長潘孟安還在臉書開心喊「+0」，慶祝端午節，完全沒提到「楓港居家隔離驗出兩例確診」。

▲屏東Delta印度變異株群聚及其相關個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

對此，屏東縣政府回應，這對境外移入的嬤孫6月6日自秘魯返國，搭防疫計程車直奔屏東縣枋山鄉居家檢疫，縣府接獲民政體系通知後，啟動電話居家關懷，得知2人有症狀後通知救護車送醫，6月14日確診收治，因為案主是境外移入，由中央流行疫情指揮中心6月15日列在境外移入案例公告，不計入縣市案例。

這起境外移入個案確診後，屏東縣衛生局立即在「傳染病通報系統」登載，依「COVID-19通報個案之歸屬暨疫調主責縣市建議」，一般國人若為境外移入個案，通報至發病前1 4天期間均居住於境外，則以出境前居住地為原則，個案居住地填寫為台中市。因此，疫調主責在系統通報後由台中市接手處理。

屏縣府指出，依規定居家檢疫是無法與外界接觸的。換言之，在6月22日枋山群聚案出現第一例之前，屏東縣政府知道有2位在枋山居檢的台中市民確診，但沒有接獲疫調單位通報此案有接觸者。

而枋山案第一起出現症狀的是「自營計程車司機」，為6月22日確診，縣府疫調人員擴大疫調發現，這位計程車司機的乘客之一就住在境外移入者的隔壁，而且是親戚，主動緊急採樣送請中央流行疫情指揮中心進行基因定序比對，最後證實是印度Delta病毒株。

屏縣府也因為發現這個關聯性，擴大匡列及採檢，一口氣找出計程車司機之後的9個確診者，都是在居家隔離時採檢發現確診收治。

屏縣府表示，我們可以了解被隔離者及家屬的心情，但在防疫的過程中，縣府依據法令做好每一個環節，匡列隔離者是希望圍堵病毒，保護大家的安全，很不好意思因此造成隔離者及家屬的不便。但針對此案，縣府已爭取到中央協助，把隔離者移置到中央的集中檢疫所，不但設備佳，且有完整的醫療群24小時給予照護，請家屬安心。

而防疫的過程，汗水很多，屏縣府希望，社會大眾不要在不了解法令的情況下，出現不必要的口水與指責，很感謝PO文的隔離者家屬撤文，讓第一線的防疫人員不再蒙受不白之冤，也期待社會大眾或不必要的政治口水，不要再做顛倒是非的攻擊，讓屏東防處第一線繼續為防堵病毒努力，不要再困在沒有意義的口水中。