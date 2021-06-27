日月潭「神秘黑洞」換裝了　金屬圓船滑過碧水如外星美景

▲日月潭溢流井重被潭水環繞。（圖／陳姓民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

西南風持續為各地帶來降雨，讓已回升的日月潭水位維持幾乎滿水狀態、重現湖光山色，而月前因乾旱而完全裸露、景象有如潭岸「神秘黑洞」的溢流井，也重新被潭水環繞，遠看猶如一艘深色金屬圓舟在幽靜碧綠的水面上行駛；儘管景色怡人，但防疫三級警戒尚未解封，日月潭國家風景區管理處持續呼籲民眾不要前往觀賞群聚。

中央氣象局今天發布大雨特報，因西南風影響易有短延時強降雨，臺中至雲林、南投、高雄及屏東地區都有局部大雨發生的機率；日月潭在今天上午7時，水位達747.60公尺，距滿水位748.48僅0.88公尺，蓄水率為94.48%，包括伊達邵等碼頭周邊乾涸裸露的黃土潭岸、水社壩的溢流井等都已被潭水覆蓋。

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▲日月潭溢流井從「神秘黑洞」重回潭面的一艘「圓舟」。（圖／陳姓民眾提供）

而月前因為數十年大旱，讓難得露出全貌的日月潭溢流井現身、其功能也引人好奇；日月潭水庫主管單位台電解釋，日月潭水位若超過滿水的748.48公尺，多餘的水量就會透過溢流井排泄，也保留從下池抽蓄發電用水的空間，確保水庫安全，也不浪費每一分珍貴的水資源。

▲日月潭溢流井的昔日風貌。（圖／資料照片，日月潭國家風景區管理處提供）

日管處指出，配合疫情三級警戒，目前日月潭各碼頭、景點及遊客中心都已封閉，大部分商家、停車場、步道、公廁等也都已關閉，本處各景點巡查人員也持續勸離遊客，如有群聚狀況則通報警察到場取締處理，並再次呼籲民眾，日月潭一直都在，請民眾配合防疫政策，多待在家，待疫情解封後再出遊，一起守護台灣。

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