國家考試監場費25年未調整　黃榮村：修訂費用後報政院同意

▲國家考場。（資料照／記者劉維榛攝）



記者林銘翰／台北報導

考選部24日表示，近期受到疫情影響，國家考試在監場人力招募及試場借用上，面臨人員及學校意願不高的問題，而國家考試監場費標準自民國84年修定至今，已經超過25年未調整，考試院長黃榮村認為有檢討需要，後續將檢討修訂及報請行政院同意。

考試院24日召開院會，考選部就國家考試試務費用標準調整檢討情形提出報告，與會考試委員就報告內容多所討論。

考選部指出，對於國家考試試務工作酬勞及學校試場借用等部分項目費用標準，外界屢有反映檢討、調整意見，而近期受疫情影響，國家考試在監場人力招募及試場借用上，也面臨人員及學校意願不高的問題。

考選部表示，基於國家考試監場費標準在民國84年修定，已經超過25年未調整，除109年平均消費者物價指數已較84年上漲達28.42%外，也低於現行大考中心學測以及國營事業考試監場費標準。

考選部說明，在試場借用費標準部分，有部分項目訂定超過17年未調整，也有低於多數出借試場學校收費標準的情形，因此將先針對此2項費用標準，參考物價水準變動等環境變遷因素，辦理檢討調整作業。

黃榮村表示，監場費及部分學校試場借用費標準，已逾多年未能依照時空變化調整，應有檢討需要，考選部將續予辦理費用標準檢討修訂及報請行政院同意等作業。

其他人也看了這些新聞...

►立陶宛外長「很自豪能幫台灣」 台人洗版感謝：永遠記住這份善意

►Ačiū, Lietuva！蔡英文感謝立陶宛贈2萬劑疫苗：一起克服疫情挑戰

►台灣去年援贈10萬片口罩 立陶宛以2萬劑AZ疫苗當回禮