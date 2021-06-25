國內165.3萬人已打疫苗！8大類接種率曝光「這類最低才1%」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內近期擴大接種新冠疫苗，昨疾管署公布最新資料，顯示已有165.3萬人施打，人口涵蓋率為7%。其中第一類「醫事人員」和第二類「政府防疫人員」接種人數都趨近8成，《ETtoday新聞雲》就製作出圖表，讓讀者一目了然。

從圖表中可見，除了第一類「醫事人員」和第二類「政府防疫人員」，接種率近8成；第五類「社福機構員及住民」接種率排行第3，有43.6%；而大家非常關心的第六類「75歲以上長者及孕婦」則有23.7%，約168萬人接種。

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▲公費疫苗各梯次對象接種率，點圖放大。（圖／記者周亭瑋製表）

另外，指揮中心今（25）日宣布，即日起開放施打AZ疫苗第二劑，無論是自費或公費都可以接種；7月1日也將開放接種莫德納第二劑。

副指揮官陳宗彥表示，還有一類是在國外接種過第一劑、且需要在國內打第二劑的民眾，依照目前開放接種對象的類別，也可以協助接種第二劑。

值得一提的是，由於目前疫苗尚未開放全民施打，不少專家、醫師們建議，可比照韓國，讓30歲以上民眾能預約施打殘劑。

對此，陳宗彥在今早的記者會上宣布，同意開放預約疫苗殘劑，先是尚未開放的類別接種對象，接著不限類別也可預約；但要符合接種年齡18歲以上，會請接種單位公告疫苗接種作業及候補名單登記。