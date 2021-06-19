老師下令返校「新冠嚴重性，有比考不上國考可怕？」　學生全氣炸

▲老師竟嗆「很多學生太無救了！」（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

受三級疫情警戒延長至6月28日，各級學校也配合停止到校上課至暑假！然而有女網友貼出對話圖爆料，疑似大家正準備國考，因停課在家讀書，而老師卻要求大家返校，更口出狂言「新冠肺炎的嚴重性，真的有比你考不上國考更可怕嗎？」底下同校網友則指控，老師似乎不想讓考照率下降，「這很沒道德！」

一名女網友在論壇《Dcard》上傳一張LINE的話話圖，可見發話者疑似是老師，表示「星期一開始可返校讀書，我會安排座位，看了隔壁班的返校讀書人數，老師真的很心寒，新冠肺炎的嚴重性，真的有比你考不上國考更可怕嗎？」

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老師接著氣憤碎念，「你真覺得讀書成效好嗎？術科退的一大堆，還都活在自己世界」、「天下沒有白吃的午餐，肉餡不會自己掉下來，真的覺得很多學生太無救了，你們自己看著辦，我等著班上一堆自以為是的同學自食惡果，怕死又不念書，為何不要自己推出國考行列？」

▲老師傳LINE要求原PO返校讀書！（圖／翻攝Dcard）



由於貼文中，原PO沒有任何發話，而底下留言串，卻釣出不少同校學生指控「這是情緒勒索了吧，為了不讓我們學校考照率下降，讓學生去暴露在一個危險的環境，我覺得這很沒道德」、「這真的扯，國考生壓力已經夠大了，還要面對老師的情緒勒索？更何況我們已經畢業了，正在水深火熱的國考生路過」、「有疫苗就回去，沒疫苗回不去」、「XX科啦，畢業的路過完全不意外，但也只是要讓大家好好讀書啦，但沒考上真的這麼慘嗎，說穿了只是給五年的自己一個交代，出來做這個錢低到要死」。

▼同校學生也氣炸了！（圖／翻攝Dcard）

