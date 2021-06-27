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社會 社會焦點 保障人權

宅在家太悶想出門散步！她推輪椅竟走了17小時　還直接上國道

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄一名婦人因防疫期間宅在家太悶，推著輪椅外出散步，不料卻誤闖國道機車專用道。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名行動不便的獨居婦人，因防疫期間宅在家中悶壞了，於是推著輪椅外出散步，不料卻迷失方向誤闖國道中山高速公路機車專用道，嚇壞路過的機車騎士。所幸，警方獲報抵達現場，使用「人臉辨識」系統查詢婦人身分並通知家屬帶回，結束一場虛驚。

這起誤闖國道的事件是發生11號晚上11點多，前鎮警分局草衙派出所接獲民眾報案，指出國道1號中山高速公路南往北的機車專用道上，驚見一名婦人推著輪椅行走，嚇壞路過的機車騎士。

警方獲報到場後了解，才知道誤闖國道的婦人，是因為防疫期間宅在家中悶壞了，想說出門散步運動，因自己行動不便只能推著輪椅出門，而這一走便從早上6點多走到晚上11點多，不料路況不熟又迷失方向，竟誤闖國道機車專用道上，自己也被呼嘯而過的機車嚇到不知所措，所幸有人幫忙報警。

員警除了安撫婦人驚嚇的情緒外，也利用人臉辨識系統查詢身分，隨後將她帶回派出所內安置並通知家屬前來帶回，結束這一場國道驚魂記。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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