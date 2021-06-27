基隆男載家人分心撞路邊汽機車　「烏龜翻」橫躺路中央

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名余姓男子27日清晨開車行經東信路，疑未注意路況，擦撞對向路邊車輛翻覆，四輪朝天橫躺車道雙黃線中央，造成雙向交通受阻。警消獲報趕抵現場，余男與同車女家人已自行脫困，輕微擦傷表示不願就醫，整起肇事原因有待警方調查釐清。如今案發當下監視器畫面曝光。

▲基隆男開車載家人分心撞路邊車，「四輪朝天」慘翻橫躺馬路中央。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方調查，年約40歲余男27日清晨5點45分，開車載家人行經基隆市信義區東信路23號時，突衝撞路旁1輛轎車和數輛機車翻覆，所幸車內2人均未受傷；警方對余男實施酒測，酒測值為0，無酒駕情形。

據了解，余男開車途中與家人說話一時分心，未注意車前路況，撞上停放在路旁車輛後翻覆，由於余男的車橫躺在道路中央雙黃線，警方趕抵現場進行疏導，於拖吊車到場後排除肇事車輛，道路恢復正常通行。

基隆警第二分局呼籲，駕駛時應注意路況減速慢行，避免造成用路人及自身危害，如發生交通事故，請立即撥打110報案專線，警方將立即前往處理。

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