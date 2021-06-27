祕魯祖孫染Delta！網抓包「時間軸有疑點」害慘屏東：不重罰嗎

▲衛生局緊急進行消毒作業。（圖／屏東縣政府提供）

記者曾筠淇／綜合報導

日前祕魯祖孫確認感染印度變異株Delta病毒，引發外界關注，就有網友好奇，這對祖孫6月6日回台並居家檢疫，14日確診收治，還在檢疫期間為何會感染到屏東的親戚，甚至計程車司機？貼文一出，立刻引發熱議，就有網友回應，「都沒有人去管嗎」、「亂跑就說啊！有罰嗎」。

感染印度病毒株Delta病毒的祖孫（案13332、案13333）6日從祕魯回台，並於屏東枋山居家檢疫，14日確診收治，不過期間卻感染了住在隔壁、有親戚關係的另對祖孫（案14407、案14408）。

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就有網友在PTT的Gossiping板上，以「Delta怎麼進來的」為題發文，提到從祕魯返台的祖孫14日就確診，當時還在居家檢疫期間，為什麼會感染到住隔壁的另對祖孫，並進而感染到自營計程車運將（案14298）？「14-6其實等於14？有沒有卦？」

▲原PO納悶，為何屏東的司機會被感染？（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「沒人噓這些人亂跑嗎」、「去年居家檢疫偷跑不是會重罰？今年有在管嗎」、「居家檢疫中為什麼可以跟鄰居接觸」、「居家檢疫不確實吧」、「居家檢疫就是考驗人性啊」、「祕魯回來還可以居家檢疫，檢疫未滿傳給鄰居，這就是台灣的防疫」、「居家檢疫還不是偷偷開門出來澆花」、「居家檢疫本身就是奇妙邏輯」。

據了解，具有國外旅遊史的民眾會收到「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，抵台後須全程戴口罩，不得搭乘大眾運輸工具，且必須留在檢疫場所指定範圍不外出14天，自主詳實記錄體溫及健康狀況。由於Delta變異株傳播力相當強，因此指揮中心也列出7個重點高風險國家，自「印度、巴西、英國、祕魯、以色列、印尼、孟加拉」入境的旅客，須入住集中檢疫所，入住時及檢疫期滿均要PCR檢測。

▼確診個案關係圖。（圖／屏東縣政府提供）