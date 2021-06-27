前同事逼捐4萬放生渡劫　她猶豫竟被嗆「等你確診，佛祖救不了」

▲前同事私訊要求原PO女友捐4萬元作功德放生，否則確診佛祖也來不及救...（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／柯沛辰報導

一名男網友近日在爆料公社發文指出，女友收到前同事的LINE訊息，要求她捐4萬元「還清99％因果」，讓佛祖幫忙化解近期大劫。女友回覆「我想一下」，怎料對方竟嗆「等你新冠病毒確診，佛祖就救不了你」。

原PO貼出的對話截圖可見，前同事突然傳訊問「你這一個月內有殺生嗎？」起初女友一頭霧水，但還是回說「應該沒吧，我有特別注意」。不料對方接著說「你有心想戒掉殺生，我請佛祖幫你化解近期大劫，請問你有要還清99％的因果嗎？」

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▼前同事不斷跳針，「請問你有要還清99％的因果嗎？」（圖／爆料公社）

前同事不斷跳針，稱如果報名水陸法會內壇兩隻，總共4萬元，佛祖會幫忙化解大劫，「請問你有要為自己還清99%的因果嗎？」女方聽完猶豫再三，僅委婉回覆「我想一下」。

沒想到前同事竟恐嚇「當發生一件憾事，所失去的錢可能就不只4萬，還要身體受折磨，飽受病痛之苦」、「多羅觀音佛祖要我轉達你，等你新冠病毒確診，佛祖就救不了你！」

▼女方委婉回覆「考慮一下」，不料竟被前同事恐嚇「確診救不了」（圖／爆料公社）

許多網友看完紛紛留言，「下次看到用燒的轉帳給他」、「就是有這種到處亂放生的，以為自己渡化眾生，根本是斂財跟殺生」、「借神佛之名，行詐騙之事」、「那他有打算到印度幫忙渡化世人嗎」、「這前同事是神棍？放生就能確保不會染疫嗎？」掀起熱議。

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