　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

前同事逼捐4萬放生渡劫　她猶豫竟被嗆「等你確診，佛祖救不了」

▲▼拜拜,祈求,擲杯,擲筊,抽籤（圖／記者周宸亘攝）

▲前同事私訊要求原PO女友捐4萬元作功德放生，否則確診佛祖也來不及救...（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／柯沛辰報導

一名男網友近日在爆料公社發文指出，女友收到前同事的LINE訊息，要求她捐4萬元「還清99％因果」，讓佛祖幫忙化解近期大劫。女友回覆「我想一下」，怎料對方竟嗆「等你新冠病毒確診，佛祖就救不了你」。

原PO貼出的對話截圖可見，前同事突然傳訊問「你這一個月內有殺生嗎？」起初女友一頭霧水，但還是回說「應該沒吧，我有特別注意」。不料對方接著說「你有心想戒掉殺生，我請佛祖幫你化解近期大劫，請問你有要還清99％的因果嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼前同事不斷跳針，「請問你有要還清99％的因果嗎？」（圖／爆料公社）

▲▼前同事逼捐4萬放生渡劫　她猶豫竟被嗆「等你確診，佛祖救不了」。（圖／爆料公社）

前同事不斷跳針，稱如果報名水陸法會內壇兩隻，總共4萬元，佛祖會幫忙化解大劫，「請問你有要為自己還清99%的因果嗎？」女方聽完猶豫再三，僅委婉回覆「我想一下」。

沒想到前同事竟恐嚇「當發生一件憾事，所失去的錢可能就不只4萬，還要身體受折磨，飽受病痛之苦」、「多羅觀音佛祖要我轉達你，等你新冠病毒確診，佛祖就救不了你！」

▼女方委婉回覆「考慮一下」，不料竟被前同事恐嚇「確診救不了」（圖／爆料公社）

▲▼前同事逼捐4萬放生渡劫　她猶豫竟被嗆「等你確診，佛祖救不了」。（圖／爆料公社）

許多網友看完紛紛留言，「下次看到用燒的轉帳給他」、「就是有這種到處亂放生的，以為自己渡化眾生，根本是斂財跟殺生」、「借神佛之名，行詐騙之事」、「那他有打算到印度幫忙渡化世人嗎」、「這前同事是神棍？放生就能確保不會染疫嗎？」掀起熱議。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
大雨夜襲！西南風「增強灌水」　明起南台灣開炸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

前同事逼捐4萬放生渡劫　她猶豫竟被嗆「等你確診，佛祖救不了」

「大眼仙妹」報案協尋失聯爸！人找到了　網暴動謝警：岳父還好嗎

新北恩主公醫院挨批「疫調、匡列不實」　院長發聲明低姿態道歉了

疫情下學會「單身感」！分手後的Gap Year最珍貴：把前任當學校

祕魯祖孫確診當天「潘孟安喊+0」！當地人氣炸：縣府要不要道歉？

大雨夜襲屏東！西南風「增強灌水」　明起南台灣開炸

入境台灣6／27「禁居檢」！檢疫所晚間20:00訂房網開放　1人2000

彰化孝媳無症狀確診　「感染源不明」衛生局急追　足跡跨3鄉鎮

疫情讓20年老店關門！他疑惑「為何2個月都撐不了」　網友曝真相

北市五星飯店「百人群聚塞爆」　他排隊取餐看傻：超扯晚上還在塞

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

屏東計程車司機染「Delta變異株」　曾2度到台南！網狂抖：快升四級

打燈就無敵？三寶「10秒雷2次」 中線右轉...直行機車衰被擊落！

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

確診婦剖腹產子「母乳有抗體」　產後短暫分離...堅持擠奶護寶寶

3歲弟為家人下廚「切菜超熟練」　童音貼心叮嚀拿刀要注意萌翻❤

屏東12確診Delta！2村升四級？　潘孟安急喊：沒有要封城、封村

台灣鯛無視三級警戒灌爆日月潭　部落防疫站痛斥：開什麼玩笑！

前同事逼捐4萬放生渡劫　她猶豫竟被嗆「等你確診，佛祖救不了」

「大眼仙妹」報案協尋失聯爸！人找到了　網暴動謝警：岳父還好嗎

新北恩主公醫院挨批「疫調、匡列不實」　院長發聲明低姿態道歉了

疫情下學會「單身感」！分手後的Gap Year最珍貴：把前任當學校

祕魯祖孫確診當天「潘孟安喊+0」！當地人氣炸：縣府要不要道歉？

大雨夜襲屏東！西南風「增強灌水」　明起南台灣開炸

入境台灣6／27「禁居檢」！檢疫所晚間20:00訂房網開放　1人2000

彰化孝媳無症狀確診　「感染源不明」衛生局急追　足跡跨3鄉鎮

疫情讓20年老店關門！他疑惑「為何2個月都撐不了」　網友曝真相

北市五星飯店「百人群聚塞爆」　他排隊取餐看傻：超扯晚上還在塞

前同事逼捐4萬放生渡劫　她猶豫竟被嗆「等你確診，佛祖救不了」

墨西哥2大毒販小鎮火拚！　「18人陳屍大街」3轎車被打成蜂窩

類鴉片藥物訴訟　嬌生支付2.3億美元與紐約州和解

嘉義大林父子爭吵！父親放火燒「2樓門」堵生路　消防緊急救出4人

「大眼仙妹」報案協尋失聯爸！人找到了　網暴動謝警：岳父還好嗎

少婦殺老公「出書坦承復仇」！悲慘遭遇60萬人求情　法官判決出爐

「施小紅」侯炳瑩53歲近照曝光！　凍齡外貌美翻…網封台版李英愛

新北恩主公醫院挨批「疫調、匡列不實」　院長發聲明低姿態道歉了

疫情下學會「單身感」！分手後的Gap Year最珍貴：把前任當學校

身心障礙外送員「腳踏車送餐」　騎3km發現「找嘸人」遭惡整

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

生活熱門新聞

北市五星飯店「百人群聚塞爆」　他排隊取餐看傻

西南風「增強灌水」　明起南台灣開炸

染疫被誤診「肺癌末期」！仁武群聚案逆轉

指揮中心：莫德納第一波7／1開打

祕魯祖孫確診當天　潘孟安立西瓜喊+0

搶到3台血氧機！一夾「女兒小綿羊」測出88

Delta病毒襲台！專家建議「口罩這樣戴」

老店關門　他問：2個月都撐不了

「大眼仙妹」報案找失聯爸　網暴動：岳父還好嗎

入境者6/27起禁居檢！20:00開放訂房

獨／威剛科技送員工到關島打疫苗

彰化孝媳無症狀確診　「感染源不明」衛生局急追

快訊／Delta足跡二度北上！台南市府公布活動史

挨批疫調不實　恩主公醫院院長道歉

更多熱門

相關新聞

社子島變毒蛇島　放生團體：唸阿彌陀佛

社子島變毒蛇島　放生團體：唸阿彌陀佛

尊重環境才是真正的「慈悲」！台北市社子島近日傳出有團體違法放生，導致當地居民不時會發現眼鏡蛇等毒蛇亂竄，在抗議後也只被放生人士拿「唸阿彌陀佛不會咬人」的理由回應。市議員徐立信6日在議會質詢時表示，放生行為頻傳，但過去3年開罰件數竟只有2件，要求動保處必須解決放生亂象；台北市動保處長宋念潔表示，只要接獲舉報，動保處就會處理，也會再宣導不能放生，否則定會開罰。

「以功代金」做功德 成果佳

「以功代金」做功德 成果佳

亂放生ing：玻璃魚、紅魔鬼、魚虎殘殺生態

亂放生ing：玻璃魚、紅魔鬼、魚虎殘殺生態

極惡魚虎攻陷苗栗水庫！滿口利牙「比牠小全吃」

極惡魚虎攻陷苗栗水庫！滿口利牙「比牠小全吃」

靈性鱔魚放生後回游找主人　

靈性鱔魚放生後回游找主人　

關鍵字：

功德水陸法會放生渡劫

讀者迴響

熱門新聞

美女主播報完Delta病毒　下秒目睹失控人潮嘆氣了

戴口罩放垃圾…與確診嬤打招呼就確診

北市五星飯店「百人群聚塞爆」　他排隊取餐看傻

童星9歲爆紅卻淪「挖垃圾桶食物果腹」！悽慘身世曝

搶不到紓困貸款沒關係！這間銀行推「50萬大額貸款」　年息僅0.01％

安卓用戶快檢查！8款APP竊個資偷錢

西南風「增強灌水」　明起南台灣開炸

染疫被誤診「肺癌末期」！仁武群聚案逆轉

指揮中心：莫德納第一波7／1開打

高雄勇消摔進700℃油槽！手腳「皮肉分離」

互看不順眼、最容易吵架的3組星座

2歲隨父到深山生活41」！男子不知世上有女人

「千年一遇美少女」拍AV？出道作老司機怒了

前AOA成員珉娥認愛驚爆是小三！

祕魯祖孫確診當天　潘孟安立西瓜喊+0

更多

最夯影音

更多
趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」
進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

屏東計程車司機染「Delta變異株」　曾2度到台南！網狂抖：快升四級

屏東計程車司機染「Delta變異株」　曾2度到台南！網狂抖：快升四級

打燈就無敵？三寶「10秒雷2次」 中線右轉...直行機車衰被擊落！

打燈就無敵？三寶「10秒雷2次」 中線右轉...直行機車衰被擊落！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面