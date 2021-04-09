力推清明環保祭祖「以功代金」做功德 　台南環局成果佳

▲台南市環保局推動環保祭祖、慎終追遠漸獲民眾接受，2021年清明期間與轄內10個社福團體合作推廣「以功代金」，倡導紙錢減量兼做公益成效佳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局推動環保祭祖、慎終追遠漸獲民眾接受，2021年清明期間與轄內10個社福團體合作推廣「以功代金」，倡導紙錢減量兼做公益，在全台南市29座公、私立納骨塔擺設93攤位，共2040人次響應，善款達135.2萬元，換算約減少44.6公噸碳排放及各種空氣污染物。

環保局表示，今年新冠疫情雖較2020年趨緩，但市政府基於防疫不鬆懈的考量，仍比照2020年全面取消納骨塔法會活動以減少群聚。經統計，2021年響應以功代金的金額135.2萬元，僅略低2019年(疫情發生前)174.2萬元，成果為歷年次高。2020年因疫情嚴峻，赴塔祭拜民眾大幅減少，僅33.7萬元。

另外，在紙錢集中燒的部份，環保局將25座公立納骨塔紙錢，以專車載運至「淨圓滿」紙錢專用焚化爐燒化，共載運182車次269.7公噸，較108年成長14%，有效降低焚燒紙錢造成的空氣污染。

環保局表示，今年清明時期「以功代金」金額頗為理想，一方面與公部門持續宣導及推廣有關外，在納骨塔設攤的社福團體態度積極、誠懇地邀請也是重要原因之一。環保局人員指出，社福團體設攤人員多會主動向祭祖人士發送傳單、說明以功代金的立意等，打動不少人進而付諸行動支持。

環保局長謝世傑表示，祭拜誠心最重要，焚燒紙錢的習俗根深蒂固，移風易俗不容易。目前環保單位推動紙錢集中燒，雖可減少污染，但焚化處理的量能有限，成本亦高。希望市民朋友能循序漸進紙錢減量，多支持以功代金。盼接下來的中元節也一起保護環境澤蔭子孫，累積福報做功德。



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